SearchInform apresenta sua visão sobre o trabalho remoto e segurança em nuvem

SAO PAOLO,, 2 de setembro de 2020 /PRNewswire/ – A SearchInform oferece uma solução para ajudar as empresas da América Latina que sofrem fraudes corporativas e vazamentos de dados e que não possuem uma equipe especializada ou não contam com um software profissional.

Devido à pandemia de COVID-19, muitas empresas adotaram temporariamente o trabalho remoto, mas essa medida está se tornando permanente. Diante dessa nova realidade, são necessárias novas soluções para a proteção de dados, prevenção de fraudes e supervisão do desempenho dos trabalhadores remotos, sem perder o controle sobre os custos.

Uma alternativa acessível é a terceirização do serviço, pois permite obter uma proteção de alta qualidade e adotar uma postura proativa com os poucos recursos econômicos disponíveis.

"As empresas precisam de um software profissional que facilite o trabalho remoto de maneira segura a eficiente e que, ao mesmo tempo, permita compreender seus riscos. Caso não contem com recursos dedicados de segurança da informação, monitoramento de pessoal e prevenção de ameaças internas, os dados pessoais e confidenciais ficam muito mais vulneráveis a vazamentos", comentou Ricardo Martinez, gerente de negócios e parcerias estratégicas da SearchInform América Latina.

A SearchInform oferece às empresas a implementação de um conjunto de ferramentas para proteger os canais de comunicação e transferência de dados, além de monitorar o desempenho dos colaboradores sem a necessidade de adquirir um servidor, pagando apenas pelo software, seja com uma licença vitalícia ou uma assinatura.

O modelo de implementação do SearchInform Risk Monitor em nuvem garante a segurança da conexão remota e o uso de dados de forma rápida e simples, com migração fácil e segura. Dessa forma, as empresas podem ficar tranquilas em relação à confidencialidade de seus dados e dos dados de clientes.

SOBRE A SEARCHINFORM

A SearchInform é uma das principais desenvolvedoras de produtos de gerenciamento de riscos.

Mais de 3000 empresas de todos os setores da economia confiam nos produtos da SearchInform para contar com um gerenciamento de riscos holístico e eficiente, que as protege de ameaças cada vez maiores, evitando consequências catastróficas.

A SearchInform está presente em 20 países da Europa, Sudeste Asiático, América Latina, África do Sul, Índia, MENA e CEI.

