SEUL, Coreia do Sul, 22 de janeiro de 2021

Seegene avançará negócios na América Latina no próximo ano

SEUL, Coreia do Sul, 22 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa sul-coreana líder em diagnóstico molecular, Seegene Inc. (KQ096530), informou na quarta-feira que está expandindo seus negócios na América Latina neste novo ano com grande foco em seus produtos para ensaio multiplex.

A Seegene afirmou que recebeu, em janeiro, a aprovação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para o uso de seu ensaio Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay, um teste sindrômico que consegue detectar múltiplos genes-alvo, incluindo os genes de COVID-19, Influenza e do resfriado comum.

O Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV é um ensaio RT PCR em tempo real que pode detectar e diferenciar simultaneamente 8 alvos, incluindo Influenza A, Influenza B, RSV A/B e três genes-alvo da COVID-19 (os genes S, RdRP e N) juntamente com dois alvos de controle interno em um único tubo de reagentes.

Este ensaio confirmadamente detecta com precisão o vírus da COVID-19, incluindo cepas mutadas, pois tem como alvo múltiplos genes do coronavírus.

Distinguir com precisão os pacientes com COVID-19 dos portadores do vírus da gripe comum tornou-se extremamente importante, especialmente em um momento em que o coronavírus ganhou nova força, além de uma cepa mutante mais contagiosa da COVID-19.

Um representante da Seegene declarou que o ensaio multiplex ajudará o Cone Sul a se preparar melhor para a temporada de influenza, que na América Latina geralmente se inicia no segundo trimestre do ano.

A Seegene acredita que a introdução oficial do ensaio combinado para a COVID-19, a influenza e o resfriado comum na América Latina certamente ajudará a impulsionar a receita de vendas nessa região.

A empresa sul-coreana teve sua receita de vendas na região aumentada em mais de 40 vezes em apenas um ano, de KRW 4 bilhões em 2019 para KRW 161 bilhões em 2020, em grande parte atribuída ao crescimento na demanda por seus testes de diagnóstico da COVID-19.

O ensaio Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV da Seegene também ganhou o processo de licitação altamente competitivo no Peru este ano, permitindo que cerca de 24 regiões prossigam com o projeto de pesquisa de coinfecção por coronavírus/influenza. Nesta incursão país adentro, o ensaio multiplex da Seegene será usado para investigação epidemiológica no primeiro trimestre deste ano.

Um representante da Seegene afirmou que a pandemia da COVID-19 estabeleceu as bases para testes de diagnóstico molecular na região e que a empresa continuará a trabalhar com países da América Latina para conter a disseminação do coronavírus.

