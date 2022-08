Seegene divulga estratégias para expansão global na AACC de 2022

A empresa participa do Encontro Científico e Exposição de Laboratórios Clínicos realizado anualmente desde 2007

O evento deste ano contou com a apresentação de sua campanha In-life PCR e do sistema STARlet-AIOS

A Seegene também exibiu os testes da Novaplex™, incluindo um para detecção do vírus da varíola dos macacos

SEUL, Coreia do Sul, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (096530), empresa líder em diagnóstico molecular da Coreia do Sul, participou do Encontro Científico e Exposição de Laboratórios Clínicos Anuais de 2022 da Associação Americana de Química Clínica (AACC), em Chicago, entre 26 e 28 de julho. A Seegene apresentou sua campanha "In-life PCR" e sua solução automatizada de PCR, o "STARlet-AIOS", bem como um conjunto de testes da Novaplex™, incluindo um para detecção do vírus da varíola dos macacos.

O encontro da AACC, agora em seu 74ano, é a maior reunião do mundo para o setor de laboratórios clínicos e de diagnóstico.200 empresas globais participaram do evento deste ano. A Seegene participa desde 2007.

In-life PCR: mantendo as comunidades seguras por meio de testes regulares

A campanha In-life PCR da Seegene é uma iniciativa global que enfatiza testes regulares dos vírus da COVID-19, gripe e resfriado para identificar pessoas infectadas com sintomas leves ou assintomáticas. Isso, por sua vez, pode ajudar a conter transmissões generalizadas nas comunidades. A campanha terá como alvo locais que exijam interações presenciais, como escolas, locais de trabalho e casas de repouso.

A Seegene fornecerá seu teste Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV, que pode detectar simultaneamente a COVID-19, a gripe A e B e o vírus sincicial respiratório (VSR), além de fornecer os instrumentos necessários para o teste de PCR.

Na AACC, a Seegene compartilhou a missão da campanha com participantes e potenciais parceiros. Recentemente, a empresa fez parceria com um centro de testes no Vietnã para lançar a campanha e está trabalhando para expandir a iniciativa para outras regiões, inclusive a Europa e o Oriente Médio.

Viabilizando a realização de testes de PCR em clínicas pequenas com o STARlet-AIOS totalmente automatizado

O STARlet-AIOS (sistema completo) da Seegene fornecerá fluxos de trabalho de PCR estilo "mãos livres", que vão da extração do ácido nucleico até a análise dos resultados. É um sistema totalmente automatizado (entra a amostra, sai o resultado) que pode ser operado por pessoas com pouca experiência em testes de PCR.

O STARlet-AIOS é compatível com diversos ensaios sindrômicos da Seegene que podem testar simultaneamente vários alvos com apenas um único tubo. A empresa obteve aprovação da UE para mais de 30 testes que podem detectar a COVID-19 e outras doenças respiratórias, o papilomavírus humano (HPV), outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), infecções gastrointestinais e resistência a medicamentos.

O STARlet-AIOS, que tem uma pegada menor em comparação com outras soluções no mercado, é composto por instrumentos de componentes de PCR independentes e removíveis. Os centros de testes podem comprar o conjunto completo ou modificar seus sistemas adicionando módulos removíveis. Esta última opção é uma alternativa ecológica, uma vez que não requer recursos adicionais ou manufatura.

A natureza modular do sistema também torna a manutenção conveniente, e os procedimentos de autorização são mais simples, uma vez que ele combina instrumentos pré-aprovados. É a primeira solução "montável" do mundo que permite testes sindrômicos automatizados.

Estes recursos permitirão que hospitais pequenos, clínicas locais e centros de saúde pública integrem o STARlet-AIOS em seus fluxos de trabalho. Espera-se que o STARlet-AIOS desempenhe um papel fundamental na expansão da campanha In-life PCR da Seegene.

Além disso, na AACC de 2022, a Seegene expôs sua linha de produtos para uso exclusivo em pesquisas, a Novaplex™, para o mercado dos EUA. Este portfólio inclui um teste dedicado à detecção do vírus da varíola dos macacos.

Recentemente, a Seegene fortaleceu sua equipe de liderança nos EUA como parte de seus esforços para expandir seu sucesso global para o mercado norte-americano.

