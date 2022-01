Seegene lançará novo teste de PCR para COVID-19 com tempo de resposta reduzido e otimizado para testes em massa

Com lançamento previsto para o final de janeiro, o novo teste de COVID-19 da Seegene permite testes de laboratório rápidos e em larga escala com o mesmo grau de precisão do teste de PCR convencional

SEUL, Coreia do Sul, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ 096530), empresa líder em diagnóstico molecular da Coreia do Sul, anunciou hoje o lançamento do Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR Assay, que pode oferecer resultados de PCR em apenas 60 minutos. A empresa diz que espera que este ensaio reduza o tempo total de resposta em um terço e aumente em até 3 vezes a capacidade de testes de hospitais e laboratórios sem instrumentos adicionais nem comprometer a precisão.

A redução do tempo de resposta foi atribuída a duas razões principais: 1) a aplicação de uma nova enzima desenvolvida pela Seegene, que reduz o tempo de processo de PCR pela metade, 2) o método inovador sem extração da Seegene, que permite que o Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR Assay esteja disponível sem o passo de extração de amostras em testes baseados em PCR. Isso reduz drasticamente o tempo total de resposta para cada resultado. Sendo assim, o novo ensaio reduz o tempo de processamento prático necessário, permitindo que as instalações tripliquem sua capacidade de teste na mesma hora.

Ho Yi

"Este ensaio será a escolha otimizada para laboratórios e hospitais que realizam testes em larga escala, uma vez que os ajuda a expandir imediatamente a capacidade de testes com diminuição da carga sobre os profissionais de saúde", disse, diretor de vendas e marketing da Seegene. "Por enquanto, planejamos visar mercados de testes em larga escala em mais de 60 países em todo o mundo. O próximo passo em nossa jornada é desenvolver um novo ensaio de diagnóstico molecular padrão ouro que corresponda plenamente à velocidade dos testes de antígeno com o mesmo grau de precisão do teste de PCR."

O Allplex™ SARS-CoV-2 Fast PCR Assay tem como alvo três genes de SARS-CoV-2––E, RdRP e N––para detectar de forma confiável a COVID-19 independente da variante. De acordo com pesquisas clínicas realizadas por 17 laboratórios em sete países, este ensaio mostrou igual ou melhor precisão para a detecção da COVID-19 que outros testes de diagnóstico disponíveis no mercado.

Sobre a Seegene, Inc.

A Seegene, Inc. foi fundada em Seul, Coreia do Sul, em 2000 e tem subsidiárias nos EUA, Canadá, Alemanha, Itália, México, Brasil, Colômbia e Oriente Médio. A Seegene, Inc. é uma empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que vem transformando tecnologias inovadoras em produtos por meio de suas atividades pioneiras de P&. A Seegene possui suas tecnologias patenteadas originais como a DPO™ (oligonucleotídeo de priming duplo) para amplificação de múltiplos alvos; TOCE™ para detecção de múltiplos alvos em um único canal; MuDT™, a primeira tecnologia de PCR em tempo real do mundo, que oferece valores de Ct individuais para múltiplos alvos em um único canal para testes quantitativos; e a tecnologia multiplex de detecção de mutações mTOCE™. Com essas tecnologias de diagnóstico molecular (MDx) de ponta aplicadas a kits de diagnóstico e outras ferramentas, a Seegene melhorou a sensibilidade, especificidade e cobertura de doenças por teste de PCR (reação em cadeia da polimerase) a níveis sem precedentes, oferecendo produtos PCR multiplex precisos que têm como alvo e detectam genes de múltiplos patógenos simultaneamente por canal de fluorescência. Esse recurso economiza imensamente o tempo e o custo dos testes. A Seegene continua a estabelecer novos padrões em diagnóstico molecular por meio de inovações avançadas.

