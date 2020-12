Seegene supera KRW 1 trilhão em vendas agregadas este ano e planeja expandir a capacidade de produção anual para KRW 5 trilhões em 2021

KRW 120

SEUL, Coreia do Sul, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A empresa de biotecnologia da Coreia do Sul especializada em diagnóstico molecular, Seegene Inc. (KQ096530), anunciou na segunda-feira que suas vendas agregadas neste ano já ultrapassaram a marca de 1 trilhão de wons coreanos (KRW), quase 10 vezes suas vendas anuais anteriores debilhões, em 2019. Isso se deve, em grande parte, ao aumento exponencial na demanda por kits de teste de diagnóstico molecular e de instrumentos de PCR relacionados, essenciais para o diagnóstico preciso de pacientes

Aproveitando o forte crescimento das vendas, a Seegene disse que planeja aumentar sua capacidade de produção anual dos atuaistrilhões paratrilhões até o primeiro trimestre de 2021. As cinco instalações de produção da empresa estão localizadas na cidade de Hanam, nas proximidades da capital Seul. Além disso, a Seegene adquiriu recentemente 10.752 metros quadrados de terreno na cidade de Hanam, possibilitando-a a lidar com uma demanda global ainda maior no futuro.

Com a pandemia de COVID-19, as vendas não apenas dos kits de teste COVID-19, mas também a demanda de kits para outras doenças como HPV, infecções gastrointestinais e infecções sexualmente transmissíveis também aumentou significativamente. Com o portfolio de soluções diversificadas para diagnóstico da Seegene chegando a mais de 150 produtos, houve uma tendência crescente de instalação dos instrumentos de PCR da empresa em todo o mundo que, por sua vez, gerará mais vendas a longo prazo. Apenas em Novembro, a empresa instalou mais instrumentos de PCR do que em todo o ano de 2019.

Como forma de partilhar os lucros com seus acionistas, a Seegene também anunciou que aumentará o pagamento de dividendos em 15 vezes, para KRW 1.500, no ano fiscal de 2020. A empresa de diagnósticos moleculares declarou que começará a divulgar informações preliminares a respeito dos lucros trimestrais em prol de um rápido compartilhamento de informações com o público.

Um porta-voz da Seegene afirmou que "a pandemia da COVID-19 expandiu o mercado de diagnóstico molecular e aumentou o reconhecimento da marca Seegene para os profissionais de saúde, representantes do governo e o público em geral". Ele acrescentou que "a demanda por testes de diagnóstico molecular para identificar pacientes com coronavírus permanecerá intacta mesmo com a introdução das vacinas". Aprendendo com a experiência da pandemia, o funcionário acrescentou que mesmo "na era pós-COVID-19, o diagnóstico molecular será usado extensivamente para testar e tratar os pacientes de maneira adequada".

FONTE Seegene Inc.