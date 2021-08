Selgron entrega o maior projeto de empacotamento e enfardamento do setor açucareiro da América LatinaO projeto de uma unidade de alto desempenho foi desenhado para a Camil Alimentos, conhecida pela marca do açúcar União

Brasil

BLUMENAU,, 9 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Selgron entregou o maior projeto de empacotamento e enfardamento de uma das maiores empresas da América Latina do setor açucareiro, a Camil Alimentos, dona das marcas União e Da Barra. O objetivo da proposta foi montar uma unidade onde todo o processo de empacotamento e enfardamento fosse automatizado e de alto desempenho.

Para a implementação, foram utilizadas máquinas desenvolvidas especialmente para o açúcar, visando atingir a alta produtividade com este produto. De acordo com o supervisor da Selgron, Sandro Ricardo Corrêa, o maior desafio foi desenvolver um projeto para um produto com tantas particularidades. "Com todo o corpo técnico, criamos uma solução para a Camil, com uma produtividade que o concorrente não conseguiu alcançar", explica.

As usinas de açúcar são ambientes complexos em relação ao calor, umidade e contaminação do ar. Dessa forma, os equipamentos precisam de um cuidado maior, porque os componentes se desgastam com facilidade, existe a necessidade de maior precisão de peso e aumento do volume produzido. A Selgron conseguiu atender as exigências e entregou máquinas com a maior produtividade já alcançada neste mercado.

O projeto se estendeu por mais de um ano, com a realização dos estudos, testes na planta antiga, layout da planta nova, instalação, fluxo de produção e com muitas horas de engenharia em busca de atingir o objetivo do cliente.

Segundo o gerente industrial da Camil, Adolfo Galler Frisanco, as máquinas oferecem facilidade operacional, o operador tem pouco contato com os maquinários e a assistência técnica é muito próxima. "As 50 máquinas automatizadas entregam o produto pronto: codificado, soldado, selado e enfardado", completa.

A parceria entre a Selgron e a Camil para implementação do maior projeto açucareiro teve como foco a proximidade com o cliente e a excelência técnica, com a busca contínua de melhoria nos processos e equipamentos.

Com 30 anos, uma empresa 100% nacional, especializada na fabricação de equipamentos para o agronegócio, única na América Latina a oferecer soluções completas em classificadoras, selecionadoras ópticas, empacotadoras, agrupadoras, encaixotadoras e sistemas robotizados de paletização. Realiza investimentos constantes em pesquisa e desenvolvimento para a produção de máquinas para mais de 140 diferentes tipos de matéria-prima e exporta para mais de 40 países.

O vídeo case completo está disponível no canal do YouTube da Selgron.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1591230/Sandro.jpg

FONTE Selgron