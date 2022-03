O portal de casamentos Zankyou decide apostar no desenvolvimento tecnológico e na digitalização do setor de casamentos lançando mundialmente um app que procura dar resposta às necessidades dos casais que estão organizando seu casamento. De acordo com um estudo do portal, 94% dos casais utilizam a internet para organizar o seu casamento e cerca de 72% fazem o download de apps para facilitar o planejamento do.

Após dois anos de grande crescimento na utilização da Internet e no desenvolvimento de novas tecnologias, um dos principais objetivos das empresas é, sem dúvida, oferecer aos seus usuários ferramentas úteis que atendam às suas necessidades. Pensando nisso, o Zankyou Weddings, plataforma online líder na organização de casamentos, lançou um aplicativo que reúne todas as etapas necessárias para organizar um casamento.

Um setor cada vez mais digital

Numa pesquisa feita pelo Zankyou com mais de 3.000 casais em todo o mundo, 94% disseram que usaram a internet para organizar o seu casamento, 86% utilizam seus celulares para isso e 72% baixaram apps para procurar fornecedores. O setor dos casamentos está cada vez mais forte, e apesar do período difícil pelo qual todo o mundo passa, 2022 e 2023 serão anos com uma expectativa de crescimento no número de casamentos: mais de 65% frente a um ano normal.

É possível organizar um casamento com um celular?

O Zankyou responde que é possível organizar um casamento e controlar todos os detalhes através de um celular, graças à unificação das ferramentas necessárias. "E pode ser muito divertido", diz Patrick Nunes, responsável pelo Zankyou no Brasil. "Os noivos millennials e as gerações futuras pretendem organizar tudo através de seus celulares e em qualquer lugar do mundo".

O app de casamentos mais completo

Este app apresenta diversas novidades tornando-o um dos apps mais completos do setor dos casamentos. Não apenas visualmente bonito, mas também com uma interface intuitiva e funcional, com todos os detalhes visíveis e com uma lista de verificação de tarefas:

Planner: uma organização de casamento divertida, dividida em diferentes missões para completar e receber recompensas ao finalizar tarefas.

Guia de fornecedores: os noivos poderão procurar todos os profissionais que precisam para o seu casamento e entrar em contato com eles pelo chat.

Site e Lista de casamento: a maneira mais simples de receber o dinheiro diretamente na conta bancária e dividir as informações do casamento com os convidados.

Magazine: poderão encontrar ideias, tendências e conselhos nos mais de 10.000 artigos da nossa revista online.

Tudo isso e mais num app para casamentos pensado para casais atuais que podem baixar gratuitamente para Android ou iOs.

