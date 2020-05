Shanghai Electric comemora 27 anos de compromissos no Paquistão

XANGAI, 25 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric está celebrando o 27º aniversário desde a sua entrada nos mercados paquistaneses em 1993. O dia de ontem também marcou outro aniversário relacionado: o de 69 anos desde que a China estabeleceu relações diplomáticas com o Paquistão. A Shanghai Electric, representando o primeiro grupo de empresas chinesas a entrar no mercado, gerou uma série de projetos marcantes em categorias como energia térmica, energia nuclear e transmissão e distribuição de energia sob o guarda-chuva do Corredor Econômico China-Paquistão (o "CECP").

Projeto da central termelétrica de Muzaffarnagarh -- A central termelétrica de Muzaffarnagarh foi o primeiro projeto estrangeiro de engenharia, aquisições e construção da Shanghai Electric desde que a empresa chegou ao Paquistão em 1993. Ele facilitou o início da operação de turbinas a vapor de 320 MW fornecidas pela Shanghai Electric em julho de 1997.

-- A central termelétrica de Muzaffarnagarh foi o primeiro projeto estrangeiro de engenharia, aquisições e construção da Shanghai Electric desde que a empresa chegou ao Paquistão em 1993. Ele facilitou o início da operação de turbinas a vapor de 320 MW fornecidas pela Shanghai Electric em julho de 1997. Projeto Thar de integração de mina de carvão e energia elétrica -- A Shanghai Electric firmou um contrato de engenharia, aquisições e construção para o projeto de uma central elétrica de bloco movida a carvão no campo carbonífero de Thar, no Paquistão, em dezembro de 2016. Em abril de 2019, a Shanghai Electric assinou outro contrato do mesmo tipo para o bloco 1 do projeto integrado de mina de carvão e energia elétrica, com uma capacidade instalada de 2 x 660 MW e uma mina de carvão com capacidade de produção anual de 7,8 milhões de toneladas. O projeto é capaz de fornecer energia a 4 milhões de residências no Paquistão, com 1320 megawatts de eletricidade local, acessível e confiável. A Shanghai Electric também está aplicando tecnologia ultrassupercrítica, a qual pode funcionar com maior eficiência líquida do que a eficiência líquida média anual exigida pelo governo paquistanês. Além disso, as usinas funcionarão com um alto índice de remoção de gás ácido, com baixas emissões de dióxido de enxofre para reduzir o impacto ambiental quando começarem a gerar eletricidade em 2022.

-- A Shanghai Electric firmou um contrato de engenharia, aquisições e construção para o projeto de uma central elétrica de bloco movida a carvão no campo carbonífero de Thar, no Paquistão, em dezembro de 2016. Em abril de 2019, a Shanghai Electric assinou outro contrato do mesmo tipo para o bloco 1 do projeto integrado de mina de carvão e energia elétrica, com uma capacidade instalada de 2 x 660 MW e uma mina de carvão com capacidade de produção anual de 7,8 milhões de toneladas. O projeto é capaz de fornecer energia a 4 milhões de residências no Paquistão, com 1320 megawatts de eletricidade local, acessível e confiável. A Shanghai Electric também está aplicando tecnologia ultrassupercrítica, a qual pode funcionar com maior eficiência líquida do que a eficiência líquida média anual exigida pelo governo paquistanês. Além disso, as usinas funcionarão com um alto índice de remoção de gás ácido, com baixas emissões de dióxido de enxofre para reduzir o impacto ambiental quando começarem a gerar eletricidade em 2022. Projeto da usina térmica de Sahiwal 2 x 660 MW -- A Shanghai Electric foi contratada para fornecer turbinas a vapor, geradores e equipamentos auxiliares à usina a carvão Sahiwal 2 x 660 MW, com assinatura do contrato em junho de 2015. A Shanghai Electric reduziu o tempo de produção para 12 meses, utilizando o novo modo da turbina de vapor projetada com cilindro supercrítico, com a otimização da telha do eixo, da bobina e do centro de ferro do estator do gerador melhorando ainda mais a eficiência da usina.

Projeto da central nuclear de Chashma -- A usina nuclear, que conta com um reator de água pressurizada de 300.000 kW, é o primeiro projeto de exportação de energia nuclear civil com design e construção da própria China . A Shanghai Electric forneceu os principais componentes da ilha nuclear e da ilha convencional, na esperança de aliviar o problema da falta de energia local. Também forneceu eletricidade limpa, eficiente e segura para acelerar o caminho do Paquistão rumo à autossuficiência energética.

-- A usina nuclear, que conta com um reator de água pressurizada de 300.000 kW, é o primeiro projeto de exportação de energia nuclear civil com design e construção da própria . A Shanghai Electric forneceu os principais componentes da ilha nuclear e da ilha convencional, na esperança de aliviar o problema da falta de energia local. Também forneceu eletricidade limpa, eficiente e segura para acelerar o caminho do Paquistão rumo à autossuficiência energética. Central nuclear de Karachi , unidades 2 e 3 (K2, K3) -- A central nuclear marcou outro grande passo à frente no campo da cooperação energética entre a China e o Paquistão com o primeiro reator nuclear ultramarino "Hualong No.1" em Karachi , com conclusão do projeto prevista até o final de 2020. A Shanghai Electric forneceu o principal equipamento para a ilha convencional e a ilha nuclear da usina nuclear de Karachi . O projeto está pronto para aliviar a situação de escassez de energia elétrica no local.

Projeto TP1000 de transformação da rede de elétrica urbana de Karachi -- O projeto de transformação da rede elétrica urbana de Karachi é um dos projetos integrados de construção de redes elétricas urbanas no Paquistão, concebido para melhorar a confiabilidade e a estabilidade da infraestrutura de transmissão de energia elétrica de Karachi . A Shanghai Electric é responsável por todas as etapas principais, desde a realização do levantamento, a transmissão de energia e o projeto do circuito de distribuição, até o comissionamento da usina, além de fornecer equipamentos para a subestação e acessórios de cabeamento. A empresa sempre foi uma força ativa na criação de uma comunidade orientada ao aprendizado na região, e os funcionários locais da Shanghai Electric tiveram treinamento técnico e receberam experiência de gestão de projeto dos empregados chineses, o que efetivamente gerou um impacto de longo prazo na indústria de energia do Paquistão.

