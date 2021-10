SHAREit está entre os dez primeiros aplicativos de crescimento mais rápido em todo o mundo, de acordo com a App Annie

SINGAPURA, 27 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O SHAREit Group, uma empresa global de tecnologia, anunciou hoje que seu aplicativo de compartilhamento de arquivos, streaming de conteúdo e games foi reconhecido entre os dez primeiros aplicativos de crescimento mais rápido em todo o mundo devido a um alto volume de downloads durante o terceiro trimestre de 2021. As classificações dos principais aplicativos no terceiro trimestre são fornecidas pela App Annie , que é a plataforma de dados e análises móveis mais confiável do setor.

Na recente edição lançada do relatório de Índice de Desempenho da AppsFlyer, o SHAREit foi classificado em várias categorias e regiões, e ficou em 4º lugar globalmente, atrás do Google, Facebook e TikTok nas classificações de volume não relacionadas a games para o índice IAP em todas as categorias. O SHAREit também aparece em primeiro lugar na América do Norte e em segundo lugar na América Latina, como a editora de crescimento mais rápido, após o TikTok.

"A pandemia incentivou os consumidores em todo o mundo a passar mais tempo em seus celulares, onde têm procurado opções de entretenimento e games. Isso despertou o uso do SHAREit em mercados mais novos e acelerou sua adoção nos mercados existentes. Especificamente, nos mercados emergentes como Sudeste Asiático, Oriente Médio e África, onde os consumidores não têm uma conexão de Internet estável, por exemplo, o SHAREit por meio de sua capacidade off-line, vem tornando o conteúdo digital mais acessível, permitindo que eles compartilhem aplicativos, música, vídeos e games com seus pares" diz Karam Malhotra, sócio e vice-presidente global do SHAREit Group. "Estamos entusiasmados em estar entre os dez primeiros aplicativos de crescimento mais rápido do mundo e nossas duas grandes conquistas recentes destacaram a taxa de crescimento e o valor de nossos produtos e serviços de plataforma de marketing em todo o mundo, que foram amplamente reconhecidos por nossos usuários e parceiros. Espero ampliar este marco e, ao mesmo tempo, impulsionar mais inclusão digital daqui em diante."

O recurso principal do SHAREit é a transferência de arquivos ponto a ponto em proximidade, que permite aos usuários compartilhar fotos, músicas e muito mais com outros dispositivos, sem utilizar uma Internet ativa. O SHAREit também se estabeleceu como uma plataforma completa de conteúdo digital, fornecendo aos usuários serviços de gaming, descoberta de conteúdo e consumo. O SHAREit tem uma central de jogos dedicada no aplicativo, que oferece games em HTML5, vídeos de jogos e uma opção de download de jogos populares.

No futuro, o SHAREit se esforçará para melhor atender a seus usuários e parceiros globais, melhorando continuamente seus produtos e oferecendo soluções de marketing mais diversificadas e personalizadas.

Sobre o SHAREit Group

O SHAREit Group é uma empresa global de tecnologia que construiu um conjunto diversificado de aplicativos instalados por quase 2,4 bilhões de usuários em todo o mundo, incluindo seu principal aplicativo, o SHAREit. Eles variam de ferramentas populares no espaço de serviços públicos a aplicativos de conteúdo de entretenimento digital. A rede de negócios do SHAREit Group abrange mais de 150 países em 45 idiomas diferentes. O SHAREit visa ajudar as marcas a atingir seus objetivos comerciais e os usuários a acessar conteúdo digital contínuo da mais alta qualidade possível.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1665897/SHAREit_Logo.jpg

FONTE SHAREit