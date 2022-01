A ShibRWD anunciou a listagem primária no BitMart Exchange. O seguinte par de negociação estará disponível: SRWD/USDT. A negociação começará em 26 de janeiro de 2022, às 6h (EST).

ShibRWD x BitMart Crypto Exchange estão revolucionando o espaço Central Crypto Exchange (CEX) com o lançamento do primeiro token DeFi que fornece 6% de Dividendos Transacionais (Reflections) aos detentores de SRWD em Shiba Inu Token (SHIB). Este é considerado um passo importante para ambas as partes envolvidas. Esta listagem abrirá caminho para a adoção em massa de tokens DeFi e suas tokenomics no espaço de troca principal. Os investidores não serão mais dissuadidos pelas caras taxas da rede Ethereum. Os investidores poderão negociar seus tokens DeFi como qualquer outro criptoativo em qualquer CEX a qualquer momento.

Os atuais investidores SRWD têm a opção de transferir suas participações no Projeto ShibRWD para a Bitmart a partir de 25 de janeiro de 2022 às 6h EST.

Os fundadores do projeto ShibRWD e da exchange de criptomoedas BitMart esperam um futuro brilhante.

Membros fundadores da ShibRWD

A equipe por trás do sucesso do ShibRWD não é anônima. Os membros da equipe são totalmente documentados e verificados pelo KYC. Eles têm a experiência e o histórico necessários para desenvolver, lançar e promover projetos bem-sucedidos relacionados com criptomoedas.

Co-fundada pelo Sr. Calvin Sanchez (KYC verified), um especialista em Fintech, os membros da equipe se uniram para construir um ecossistema onde cada membro da comunidade é elevado e valorizado.

O outro cofundador é o Sr. Amir Shoolestani (KYC verified), que fundou anteriormente uma empresa de marketing de influenciadores de mídia social de sucesso. Amir é mestre em engenharia com especialização em Gerenciamento de Projetos.

Opções de compra atuais para o token ShibRWD ($SRWD)

Uniswap: Endereço do contrato do token - 0xa518c9f3724cced4715e6813858dc2ce9b21ed78

Flooz.trade: https://www.flooz.trade/wallet/0xa518c9f3724cced4715e6813858dc2ce9b21ed78

Redes sociais

Twitter: https://twitter.com/shib_reward

Telegram: https://t.me/shibrwd

Instagram: https://www.instagram.com/shibrewards

Versão original deste comunicado: https://www.newsfilecorp.com/release/110848

Contacto

Nome de contacto: Calvin Sanchez (ShibRWD)

Email de contacto: admin@shibrwd.com

