Shield AI e VSK Tactical do Brasil assinam um contrato para apoiar o Brasil, incluindo a compra de aeronaves não tripuladas V-BAT 128

Brandon Tseng

, 2 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- "Gostamos de apoiar parceiros e aliados como o Brasil, nosso objetivo é torná-los orgulhosos! Pessoalmente, estou entusiasmado com a utilização do V-BAT 128 para aplicações que vão desde o combate às drogas, segurança marítima e monitoramento de plataformas de petróleo e oleodutos até à vigilância e gestão de florestas tropicais. Esperamos ver o V-BAT voar de cima a baixo sobre o Rio Amazonas. O Brasil merece os melhores sistemas não tripulados e estamos honrados por estarmos envolvidos nisso. Nossos excelentes parceiros, a VSK Tactical e a Contingent Global, compartilham nosso objetivo de fazer com que o Brasil se orgulhe e de ajudar a oferecer inovação valiosa aos nossos usuários finais. Isso é apenas o começo!", disse, ex-SEAL da Marinha dos EUA e cofundador da Shield AI.

Shield AI , empresa de tecnologia de defesa que utiliza software de condução autônoma para permitir que equipes colaborativas de aeronaves não tripuladas operem em ambientes sem acesso a GPS e RF (frequência de rádio), anunciou que assinou um contrato com a VSK Tactical, por meio do revendedor e facilitador Contingent Global, para oferecer ao Brasil sistemas de aeronaves não tripuladas V-BAT 128.

"A VSK acredita que o V-BAT é a plataforma perfeita para monitorar e fornecer vigilância nas extensas áreas das fronteiras brasileiras, com áreas densas de florestas, inúmeras áreas de espaços aquáticos, como lagos, lagoas, rios, praias, regiões litorâneas e costeiras, além de auxiliar a segurança interna a cumprir seus deveres e planos de segurança pública", disse Vinicius Bocaiuva, CEO da VSK. "O V-BAT é uma ferramenta única de inteligência, operacional e investigativa que permite operações em todo esse território de dimensão continental, incluindo a Amazônia Legal e a Amazônia Azul."

O contrato foi assinado na unidade de fabricação do V-BAT em Dallas, no Texas, em 21 de janeiro. No final deste ano, a Shield AI e a VSK Tactical concluirão as demonstrações do V-BAT em terra e mar no Brasil para o Exército e Marinha brasileiros.

O V-BAT, com sua inovadora decolagem e pouso verticais (VTOL) com carbono próximo de zero e recursos de longa resistência, é diferente de todas as UAS (aeronaves não tripuladas) do mercado. Impulsionado por uma única hélice, canalizada e com vetor de propulsão, o V-BAT decola e aterrissa no estilo de um foguete SpaceX. Sua pegada logística totalmente operacional cabe na caçamba de uma caminhonete ou dentro de um helicóptero Blackhawk, reduzindo significativamente o custo total do recurso. Os clientes dos EUA e internacionais consideram o V-BAT uma plataforma flexível e econômica capaz de realizar missões de UAS de grupo 2 ao grupo 5 e muito mais.

Sobre a Shield AI

A Shield AI é uma empresa financiada por capital de risco composta por uma equipe de executivos experientes, combatentes com relevante experiência de segurança nacional e os melhores engenheiros de IA. A empresa está sediada em San Diego, na Califórnia, com escritórios nos Estados Unidos e no exterior. Os produtos e pessoal da Shield AI estão atualmente em campo apoiando ativamente as operações com o Departamento de Defesa dos EUA e aliados. Para mais informações, acesse www.shield.ai.

Sobre a VSK (Von Suckow)

Fundada em 1982, o Von Suckow Group (VSK) é uma empresa internacional de consultoria criada para reunir esforços de marketing internacional para que o setor de defesa atenda a uma ampla gama de requisitos impulsionados por usuários finais militares. Décadas de experiência permitem que a VSK ofereça acesso privilegiado e uma vantagem competitiva às empresas que fornecem bens e serviços para as Forças Armadas e outras agências governamentais. A experiência do VSK Group também é aplicada aos seus serviços de gestão de projetos para os militares. A empresa esteve envolvida com sucesso em muitos projetos diferentes, atuando como agentes de marketing, vendas e financiamento nas seguintes áreas: meteorologia; oceanografia; sistemas para embarcações de superfície; guerra submarina; simuladores; programas de treinamento; sistemas e serviços de aviação geral; armas e sistemas eletrônicos; programas de sensoriamento remoto e satélite militar.

