SignalFx arrecada $75 milhões para incentivar a demanda por sua plataforma de monitoramento na nuvem

SAN MATEO, Calif., June 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- SignalFx , líder em monitoramento e observação na nuvem em tempo real para infraestrutura, micro serviços e aplicativos, anunciou hoje que arrecadou $75 milhões em uma rodada de financiamento de Série E liderada pela Tiger Global Management com participação de investidores existentes. O financiamento de capital principal elevou a arrecadação total para $179 milhões e irá acelerar o desenvolvimento de produtos e a rápida expansão global da empresa.



O crescimento da SignalFx ocorre no momento em que a organizações está cada vez mais voltada para tecnologias nativas na nuvem, tal como microsserviços, containers, funções Kubernetes e sem servidor, para acelerar seu novo índice de inovação. A receita anual da SignalFx tem aumentado com uma taxa de crescimento anual composto de 170 por cento a partir do início das vendas em 2015, quando as ferramentas de monitoramento tradicionais não conseguiram atender às novas exigências de velocidade, escala e automação. De acordo com a Gartner, até 2022, mais de 75 por cento das organizações globais rodarão aplicativos compartimentados em produção, comparado com menos de 30 por cento hoje.

A lista de clientes da SignalFx tem crescido e atualmente inclui centenas de marcas líderes do mercado desde uma série de segmentos verticais e geografias da indústria, de comércio eletrônico, varejo, transporte, empresarial e tecnologia até financiamento, produtos de consumo e atendimento de saúde. Os clientes incluem empresas de alta tecnologia nascidas na nuvem, tais como Acquia, Carbon Black, Cloudreach, Freecharge, HubSpot, Kayak, Namely, Rappi, Shutterfly, Square e Yelp, bem como empresas tradicionais que investem em transformação digital, tais como Amtrak, athenahealth, Lululemon, NBCUniversal e Warehouse Group.

“A inclusão da Tiger Global Management na nossa equipe ocorre em um momento importante para SignalFx”, disse Karthik Rau, CEO, SignalFx. “A SignalFx está em um ponto de inflexão do seu crescimento onde as organizações estão investindo agressivamente nas iniciativas de transformação na nuvem e digital e reavaliando sua gestão de sistemas e estratégias de monitoramento. O capital adicional arrecadado com este financiamento viabiliza um investimento ainda maior nos nossos produtos líderes da indústria e, ao mesmo tempo, amplia o alcance da nossa estratégia de entrada no mercado para mais organizações ao redor do mundo”.

A SignalFx é pioneira no uso de analíticas de streaming para monitorar infraestrutura e aplicativos na nuvem, criando uma plataforma de baixa latência altamente escalável com capacidade de processar enormes quantidades de dados usando a ciência avançada de dados para identificar os padrões de comportamento e emitir alertas sobre anomalias em segundos. Em novembro, a empresa aumentou ainda mais a liderança técnica da sua plataforma com a adição da Microservices APM™, a primeira solução de monitoramento de desempenho de aplicativos em tempo real da indústria projetada para acelerar a resolução de problemas e a triagem de aplicativos de microsserviços. A Microservices APM é baseada em uma arquitetura única NoSample™ que observa cada transação — em vez de apenas uma pequena amostra aleatória — e relata cada anomalia com precisão.

A SignalFx foi fundada em 2013 pelos desenvolvedores originais da solução de monitoramento baseada em métricas (ODS) do Facebook, uma das primeiras plataformas de monitoramento DevOps do setor. Nos últimos dois anos, a empresa expandiu sua bancada de executivos para incluir: CEO Mark Cranney, CFO Mark Resnick, Vice-Presidente Executivo de Engenharia Leonid Igolnik, Diretor de Marketing Tom Butta, e Diretora de Pessoal Laura MacKinnon.

Em fevereiro, a SignalFx anunciou a abertura de um Centro de Suporte de Pesquisa e Desenvolvimento em Cracóvia, Polônia e operações de vendas expandidas em toda a EMEA e Austrália. A empresa conta com 270 pessoas e continua e expansão.

Sobre a SignalFx

A SignalFx, a única plataforma de monitoramento em tempo real na nuvem de infraestrutura, microsserviços e aplicativos, coleta e analisa métricas e acompanha cada componente no seu ambiente na nuvem. Baseada em uma arquitetura de streaming massivamente escalável, a SignalFx aplica análise avançada e solução de problemas voltada para os dados e a ciência para viabilizar que os operadores encontrem a causa raiz dos problemas em segundos. A SignalFx tem a confiança de empresas líderes na maioria dos setores da indústria. A SignalFx é apoiada por Andreessen Horowitz, Charles River Ventures, General Catalyst e Tiger Global Management.

