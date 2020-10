A ministra de Meio Ambiente andorrana salienta o consenso entre os 22 países para chegar a uma declaração conjunta.

Acha que Ibero-américa é uma região “muito forte” e que pode mostrar liderança em questões do meio ambiente.

Assinala que tem sido “inovador” tratar de maneira conjunta as mudanças climáticas e biodiversidade.

Andorra-a-Velha. A X Conferência ibero-americana de Ministros de Meio Ambiente celebrada em Andorra de maneira telemática no dia 16 de setembro acabou com uma declaração dos 22 estados da Conferência Ibero-americana. “O facto de ter uma declaração conjunta tem muita força” considera a ministra de Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade de Andorra, Sílvia Calvó, quem acrescentou que a região que possa proporcionar tem muito impacto a nível internacional”. Desde Andorra, país anfitrião da reunião, valora-se o facto que exista um consenso por parte dos 22 países para chegar a um documento final. Do mesmo modo, a titular de Meio ambiente andorrana salienta que “não se trata apenas de uma declaração de intenções” mas sim de “uma agenda muito operacional” a qual supõe que a Secretaria General Ibero-americana (SEGIB) tenha que trabalhar agora nos dez pontos recolhidos de cara à Cimeira de Chefes de Estado e de Governo que terá lugar em abril do próximo ano em Andorra. Calvó relembra que faz onze anos que a questão do meio ambiente não formava parte do debate da Cimeira e destaca que desde o início Andorra apostou para que esta temática estivesse presente, conseguir que o meio ambiente voltasse para o centro do debate graças à determinação da Secretaria Pro Tempore que detém o Principado.

Entre os pontos salientados da declaração, segundo Calvó, está o facto que se “pusesse em cima da mesa” dois aspetos que frequentemente se trabalham por separado, como são as mudanças climáticas e a biodiversidade. “Penso que é um elemento inovador a nível internacional tratar estes dois temas de maneira conjunta”, salienta.

Do mesmo modo, também existe o compromisso que as redes a nível técnico que existem em Ibero-América, como os Escritórios de Mudança Climática (RIOCC) ou a Conferência de diretores ibero-americanos da água (CODIA), tenham uma relação mais estreita. Por outro lado, as conclusões mais técnicas que as reuniões destas duas redes tinham elevado aos ministros ibero-americanos também foram tidas em conta no documento final da reunião. Calvó também enfatizou o facto que se dê muita importância à questão da biodiversidade. “Deu-se muita força a tudo o que for para investir na natureza, como fonte de saúde, de lugares de trabalho, dado que esta é uma das zonas mais ricas do planeta e tem uma responsabilidade muito grande na manutenção da biodiversidade”, destaca.

Tal como assinala a titular de Meio Ambiente, e agora também a SEGIB “deve trabalhar os dez pontos de cara às próximas cimeiras e deve fazê-lo em matéria de biodiversidade, de mudanças climáticas, de gestão de recursos hídricos e, evidentemente, de financiamento, porque para os países ibero-americanos é um elemento importantíssimo mas também para integrar todas estas redes de conhecimento”. “Acho que agora, de acordo com o contexto internacional que temos será difícil não voltar a falar sobre o Meio Ambiente nas próximas cimeiras”, manifesta a ministra sobre a continuidade da temática do meio ambiente em outras cimeiras.

No que diz respeito ao debate sobre a reconstrução da crise derivada do COVID-19 considera que na reunião ficou claro que esta crise sanitária “não nós fez recuar, muito pelo contrário, servirá para avançar” e acrescenta que Ibero-América é uma “região muito forte” que também pode ter uma liderança importante nesta questão. Desta maneira, salienta o facto que as intervenções que tiveram lugar durante a reunião “falou-se desta recuperação verde e azul, o facto de ter uma recuperação baseada na temática do meio ambiente”.

A ministra também considera que encontros deste tipo servem para a aprendizagem mutua entre os países. Neste caso, Andorra quer intercambiar experiências com Chile para o projeto de economia circular, dado que se trata de um “programa que tem muitas semelhanças” com o que Andorra quer impelir, e também com Costa Rica, em matéria de energia. Também reivindica que fóruns como este servem para que Andorra se dê a conhecer e mostrar o trabalho que está a fazer em questões como o do meio ambiente e acho que, também, “dá prestigio” internacional dado que o Principado pode mostrar que é “um país moderno, que aposta pelo desenvolvimento sustentável, pelas temáticas ambientais e pela educação”, em suma: “para questões mais inovadoras”.

