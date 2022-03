Slope Wallet preparada para ser a primeira opção para milhões de usuários da Web3PR Newswire

NOVA YORK, 21 de março de 2022

NOVA YORK, 21 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Além de ser a primeira carteira móvel do ecossistema Solana, a Slope Wallet também é o primeiro portal móvel, que é um produto descentralizado que conquista a confiança dos usuários e deverá se tornar a infraestrutura da Web 3.0 no futuro. Embora, do ponto de vista dos usuários, eles estejam engajados com a funcionalidade abrangente e a experiência de usuário, vamos explorar como a carteira da Slope funciona para eles.

A Slope Wallet é uma carteira descentralizada da blockchain Solana; a carteira não armazena os ativos dos usuários. Os ativos do usuário são armazenados da blockchain Solana e o usuário retém a chave privada; eles são os titulares e têm controle total sobre os ativos.

A Slope Wallet é fácil de usar, com acesso e criação de um perfil simplificados assim que o aplicativo é baixado. O design da interface do usuário é extremamente intuitivo e os usuários registram muito rapidamente um alto engajamento com os recursos. Além disso, graças à estabilidade do sistema operacional, o tempo de resposta para cliques no aplicativo pode chegar a 0,1s, o que significa que todas as operações são praticamente instantâneas.

Ser rápido e responsivo é algo que as pessoas valorizam, especialmente quando se trata de carteiras de criptomoedas. Graças ao mecanismo PoH, a velocidade média de transações da blockchain Solana é comprimida para 400 ms, e as transações na Slope Wallet podem obter a eficiência de chegada de menos de um segundo.

A Slope Wallet, como uma carteira sem custódia, tem uma taxa de transferência de apenas 0,000005SOL, que é muito inferior que o custo da maioria das blockchains. Os usuários podem armazenar ativos Ethereum e Solana com um clique, clonar ativos centrados em Ethereum na Solana e aproveitar de transações instantâneas em Ethereum a 1/1000 do custo.

A Slope Wallet permite que o Web3.0 seja acessível a todos os usuários. A Slope Wallet oferece acesso direto a subsetores da Web3.0, como NFTs, DeFi e GameFi. Os usuários podem realizar staking em ativos de criptomoeda ou participar da mineração de liquidez de vários projetos DeFi na carteira e se tornar provedores de liquidez.

A Slope Wallet está oficialmente conectada ao ecossistema Ethereum. Por meio da "ponte" entre cadeias, os usuários podem trocar seus ativos centrados em Solana por ativos centrados em Ethereum. Ao integrar-se à rede Ethereum, os usuários da Slope poderão participar de uma infinidade de projetos construídos em Ethereum, incluindo staking, mineração de liquidez e IDO.

Encontre a Slope:Site: https://slope.finance/#/ Twitter: https://twitter.com/slope_finance Telegram (América Latina): https://t.me/slopelatin Discord: https://discord.gg/BpsJwr8Q

FONTE slope