Smart PV: dando vida a uma paisagem desértica

YINCHUAN,, 3 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A solução de energia fotovoltacia inteligente (Smart PV) da Huawei aproveita a tecnologia digital para converter energia solar em eletricidade de forma ultraeficiente, promover a adesão à energia limpa e criar um mundo mais sustentável.

Adesão à energia limpa

Em outubro de 2018, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas emitiu um relatório especial sobre o impacto do aquecimento global a 1,5° C acima dos níveis pré-industriais. O relatório apontou que, em contraste com o aumento de 2° C, limitar o aquecimento global a 1,5° C não teria apenas benefícios claros para as pessoas e os ecossistemas naturais, como também culminaria em uma sociedade sustentável e mais justa.

O relatório também enfatizou que para limitar o aquecimento global a 1,5° C, será necessário atingir transformações "rápidas e de longo alcance" na terra, energia, indústria e nas cidades. Até 2030, as emissões antropogênicas líquidas globais de dióxido de carbono (CO 2 ) devem ser reduzidas em cerca de 45% em comparação aos níveis de 2010, e as emissões "líquidas zero" devem ser alcançadas até 2050.

Aumentar o uso de energia limpa, impulsionar a eficiência de utilização de recursos e energia e desenvolver uma infraestrutura de energia mais ecológica são essenciais para reagir à crise energética e às mudanças climáticas.

Transformando crise em oportunidade

A Huawei e o Baofeng Group adotam uma abordagem proativa para enfrentar problemas como falta de energia, poluição e destruição ambiental. Acreditando no poder da tecnologia, os parceiros estão respondendo ao apelo global por sistemas de energia limpos e eficientes com ações práticas.

Historicamente, Binhe New District, nas margens orientais do Rio Amarelo, em Ningxia, forma um ecossistema rigoroso com amplos desertos.

Em 2014, o Grupo Baofeng começou a administrar 107 km2 de terras desertificadas com o plantio de alfafa para melhorar o solo. A empresa então começou a plantar goji berries, um negócio que remonta 1.000 anos em Ningxia. Reviver a agricultura de goji berries também reviveu uma amplitude de deserto antes morta.

Para fazer uso total dos recursos de terra concedidos pela natureza, a solução Smart PV da Huawei apoiou o Grupo Baofeng na construção de um sistema de energia solar sobre a plantação de goji berries, na verdade, cobrindo a terra com um cobertor verde.

A agricultura de goji berries e a tecnologia FV inteligente integraram-se em perfeita harmonia, criando uma rica camada de "rubis comestíveis", coberta por um mar azul imaculado de células solares. Representa um novo modelo de uso misto da terra, envolvendo dois setores complementares: agricultura e FV, um modelo que está liderando a transformação da agricultura de goji berries e da nova energia na região de Ningxia.

Sob o sol, um deserto se torna um oásis

O sistema de energia solar planejado de 1 GWp cobrirá uma área total de 20 km2. As usinas fotovoltaicas de 640 MW que já foram construídas estão conectadas à rede, criando a maior usina fotovoltaica do mundo com rastreamento inteligente.

A solução FV inteligente da Huawei usa a tecnologia de rastreamento automático de eixo único horizontal líder mundial, permitindo que os painéis solares rastreiem o sol como girassóis, o que, por sua vez, melhora muito a geração de energia em comparação com as usinas fotovoltaicas tradicionais.

A história até o momento em estatísticas

A usina de energia solar pode efetivamente reduzir a evaporação da umidade da terra em 30% a 40%.

A cobertura vegetal é aumentada em 85%, o que melhora significativamente o clima regional.

O parque de energia FV da Baofeng gerou 3,875 bilhões de kWh de eletricidade (*desde que foi conectado à rede até o dia 31 de julho de 2020), reduzindo as emissões de CO 2 em 1,841 bilhões de kg, o equivalente a plantar 80 milhões de árvores.

Reduções esperadas por ano

Quando o projeto for concluído, economizará 557.600 toneladas de carvão, reduzindo as emissões de CO 2 em 1.695 milhões de toneladas, dióxido de enxofre (SO 2 ) em 51.000 toneladas, óxido de nitrogênio (NOx) em 26.000 toneladas e poeira em 462.000 toneladas por ano. Isso aumentará a capacidade ambiental anual em cerca de 2,23 milhões de toneladas para o crescimento do setor de energia em Ningxia.

Embora o sol ainda brilhe nessa área, o outrora árido e infinito deserto foi lentamente transformado em um oceano azul econômico, representando o futuro e a esperança, graças ao tempo e aos avanços da tecnologia.

A Huawei e a Baofeng estão liderando a transformação da agricultura de goji berries e novas energias em Ningxia, acelerando o desenvolvimento de novas tecnologias, indústrias, negócios e modelos. Este novo modelo de agricultura + energia FV e uso múltiplo da terra não está apenas trazendo nova vida a Ningxia, mas também forjando um novo ecossistema, onde os seres humanos e a natureza coexistem em harmonia, adicionando um tom extra de verde ao mundo.

Energizando o mundo com a luz solar

A solução Smart PV da Huawei usa tecnologia para cobrir o deserto com vegetação e dar nova vida a Ningxia. A Huawei e a Baofeng continuarão a usar o novo modelo de agricultura + energia FV para gerar energia limpa e melhorar o clima das regiões desérticas.

A Huawei espera trabalhar com mais parceiros mundiais e assumir papel ativo na redução da dependência de combustíveis fósseis e na adoção de energia renovável para ajudar a colocar a humanidade no caminho do desenvolvimento sustentável de baixa emissão de carbono, ecológico e que economiza recursos. Continuaremos a aproveitar o poder da tecnologia para desenvolver novas práticas em resposta à mudança climática global e proteger a Terra, a nossa casa.

