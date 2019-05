PARIS

, 28 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Como a primeira marca internacional de hotéis de luxo vinda da França, a Sofitel Hotels &Resorts é um renomado embaixador global do estilo francês e da. Celebrando o local de nascimento e herança da marca, a Sofitel está lançando uma nova campanha de marca global que vai mais fundo em suas raízes francesas., a promessa da marca da campanha, é uma homenagem à origem francesa da Sofitel, demonstrando o fascínio eterno do estilo francês e reforçando a consagrada posição da marca como embaixadora dafrancesa no mundo.

"O objetivo doé reforçar a posição da Sofitel no segmento de luxo e alavancar seus pontos fortes inerentes, ao mesmo tempo em que diferencia a marca de seus concorrentes e injeta um sentido de modernidade na marca. Acreditamos que os hóspedes vão gostar de experimentar os autênticos toques franceses em uma jornada imersiva e luxuosa no mundo da Sofitel, onde quer que estejam viajando", disse, diretor de marketing da Accor.

A campanha da marca, que apresentará novas experiências de programação e de hospedagem ao longo do ano, foi cocriada com a BETC ETOILE ROUGE, uma agência de serviço completo em Paris que oferece experiência estratégica, criativa e de produção para marcas de luxo, moda, beleza e hospitalidade. A campanha integra o melhor das paixões francesas, com colaborações exclusivas e inspiradas no cinema, na música e na comida.

A célebre fotógrafa e realizadora Charlotte Wales foi chamada para criar um filme onde os viajantes mergulham em experiências chiques e extravagantes. Filmado em locações da França e da China, a campanha convida os hóspedes da Sofitel a experimentar o modo de vida francês de uma maneira autêntica e indulgente. As imagens etéreas de Charlotte usam iluminação suave e composição sutil, mostrando os temas de uma maneira sofisticada.

A voz da campanha Live the French Way é da ícone pop au courant da França, Clara Luciani. Influenciada tanto por Françoise Hardy como por Nico ou Patti Smith, Clara é uma artista altamente criativa, prolífica e cativante, e escreveu algumas das músicas mais reveladoras da música francesa recente. A faixa original de Clara, "En Voyage", foi escrita e gravada exclusivamente para o Sofitel.

Um dos elementos mais extraordinários do Live the French Way será a introdução do Les Dîner Extraordinaires, reforçando a herança culinária francesa da Sofitel com um toque extremamente luxuoso. O celebrado chef Yannick Alléno criará experiências gastronômicas únicas na vida, apresentando o melhor da moderna culinária francesa em cenários espetaculares e culturalmente ricos no mundo todo. Mantendo a personalidade livre da marca, os hóspedes não descobrirão a localização exata do jantar até chegarem, proporcionando uma experiência espontânea, alegre e elegante de arts de la table.

A campanha também ganhará vida nas redes sociais através da hashtag #LiveTheFrenchWay. Postagens da marca e de seus hotéis mostrarão a natureza glamurosa, chique e espontânea do estilo francês, com hóspedes e viajantes incentivados a compartilhar suas melhores experiências Sofitel. Um plano de mídia de apoio, que será lançado em 2020, complementará o lançamento e as atividades globais do Live The French Way.

"A Sofitel é embaixadora global do savoir-faire e da art de vivre franceses", disse João Rocco, vice-presidente de gerenciamento de marcas de luxo da Sofitel Brands. "Nosso 'francesismo' é o atributo mais elogiado pelos nossos hóspedes e mais frequentemente mencionado nos comentários, então sabemos que nossa cultura é importante para eles. A sensação única de joie de vivre é sentida nos nossos hotéis em mais de 40 países nos cinco continentes, e é um elemento definidor que se tornou a assinatura de nossa marca".

Viajantes de luxo modernos são convidados a comer, dormir, desfrutar, viajar, ficar, celebrar e Live the French Way na Sofitel Hotels &Resorts através das paixões da marca por design, gastronomia, arte e cultura e bem-estar. Na chegada, os hóspedes são recebidos em francês pela equipe Sofitel, usando roupas criadas sob medida pela designer de moda parisiense Léa Peckre. Os sentidos são despertados pelo perfume Essence de Sofitel, uma fragrância deslumbrante criada pelo renomado perfumista Lucien Ferrero, que flutua pelo lobby do hotel e espaços públicos. O Sofitel Sound Signature do DJ Mosey cria uma atmosfera sensual e tranquila. No final da tarde, os hóspedes desfrutam o Le Goûter ou L'Apéritif nos bares do hotel, seguido pela Gastronomie Française nas salas de jantar.

Com um toque francês caracteristicamente leve, a Sofitel continuará a oferecer muitos eventos culturalmente fascinantes durante todo o ano, desde exposições fotográficas e eventos da semana de moda até as brilhantes festas La Nuit de Sofitel, cheias de estrelas e as celebrações Fête de la Musique perto do solstício de verão, e o Sofitel Wine Days durante a colheita anual do vinho francês. Uma parceria com a Dîner en Blanc na América do Norte convida os hóspedes do Sofitel a pular as listas de espera e desfrutar de uma experiência VIP em um dos eventos culturais franceses mais procurados do mundo.

