Software Tenorshare agora é compatível com iOS 16 da Apple

NOVA YORK

15 de setembro de 2022

A Tenorshare, provedora l

í

der de soluções de software para reparar sistemas do iOS e gerenciar dados dele, atualizou todas as suas soluções de software para se tornar totalmente compat

í

vel com iOS 16. Assim, com o lançamento do iOS 16 novo da Apple, os usu

á

rios do iOS ainda podem ter uma experi

ê

ncia premium perfeita de ofertas da Tenorshare sem enfrentar nenhuma incompatibilidade no sistema.

/PRNewswire/ --

à

á

á

á

í

"A cada setembro, sempre atualizamos o software Tenorshare para atenders necessidades dos usurios. A Tenorshare oferece aos usurios as opções de software de ponta para ajud-los a reparar a maior parte dos problemas do sistema e oferecer excelentes soluções de gerenciamento de dados. Todas as principais soluções de software Tenorshare que agora são compatveis com iOS 16 da Apple são as seguintes", disse o CEO da Tenorshare, ao mesmo tempo em que apresentou a atualização dos softwares.

Tenorshare ReiBoot – Ferramenta mais confiável de Reparar o Sistema iOS 16

O ReiBoot iOS System Recovery pode reparar mais de 150 problemas do iOS sem perder dados, tais como o travado no logotipo da Apple, loop de modo recuperação, tela não liga e muitos outros, que oferece uma interface simples baseada no clique para reparar iOS instantaneamente sem esfoço.

Tenorshare 4uKey

O 4uKey é um desbloqueador do iPhone para corrigir iPhone desabilitado, como realizar remoção de senha de 4 dígitos/6 dígitos, Face ID, Touch ID, senha de tempo de tela e Apple ID, etc.

Tenorshare UltData

O UltData é um software dedicado ao recuperação dos dados do iPhone que pode recuperar dados excluídos/perdidos diretamente dos dispositivos iOS e suportar mais de 35 tipos de dados para restaurar.

Tenorshare iAnyGo

O iAnyGo oferece as mudanças instantâneas de localização do iPhone com um-clique em qualquer lugar para ajudar a criar uma rota personalizada, jogar jogos bloqueados por região e compartilhar localização virtual em todos os aplicativos baseados em localização.

Tenorshare iCareFone

A iCareFone ajuda a gerenciar e transferir facilmente os dados do iOS, como fazer backup de iPhone para o computador, exportar fotos de muitos formatos para o PC/Mac, transferir arquivos de mídia, restaurar dados de backup do iOS e muitas outras.

Tenorshare iCareFone Transfer

O iCareFone Transfer oferece uma solução fácil com um-clique transferir o WhatsApp entre Android e iOS sem perder dados, que também suporta fazer backup, restaurar e mesclar dados do WhatsApp/GB WhatsApp/WhatsApp Business.

Tenorshare iCareFone for LINE

O iCareFone for LINE é o software dedicado de transferência de LINE que transfere o LINE entre Android e iPhone e também pode fazer backup e restaurar o LINE.

Tenorshare 4uKey - Password Manager

O 4uKey - Password Manager é um gerenciador de senhas do iOS que faz com que seja simples gerenciar, visualizar, exportar, recuperar e encontrar todas as suas senhas com segurança no iPhone ou no iPad.

Tenorshare 4uKey - iTunes Backup

O 4uKey - iTunes Backup ajuda a recuperar a senha de backup esquecida do iTunes com segurança. Ele também pode desativar a criptografia de backup do iTunes e a senha de tempo de tela remota.

Sobre a Tenorshare

A Tenorshare é uma empresa de software premiada, de alta reputação e amplamente utilizada, conhecida por desenvolver as melhores soluções de software da categoria para plataformas iOS, Android, Windows e Mac. Algumas das principais soluções de software da Tenorshare incluem recuperar dados, reparar sistema, recuperação de senha, transferência de dados e muitas outras. No geral, a Tenorshare oferece as soluções de software mais avançadas e ricas nos recursos que serviram milhões de usuários em todo o mundo.

Mais informações: https://br.tenorshare.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tenorshareportuguese/

Twitter: https://twitter.com/TenorshareBR

YouTube: https://www.youtube.com/c/TenorsharePortuguese/videos

Alessia Lin

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1898618/image_1.jpg

FONTE Tenorshare Co. Ltd.