Solis melhora LCOE para sistemas comerciais

NINGBO, China, 20 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Ginlong Technologies (Código de ação: 300763.SZ), líder mundial em fabricação de inversor de string fotovoltaico, lançou o último acréscimo a seu portfólio de quinta geração (5G). O novo Solis de 110kW disponibiliza uma solução de inversor mais confiável, eficiente e seguro para aplicações comerciais em topo de telhado, resultando em retornos mais fortes do sistema e menor LCOE.

"O Solis está fazendo uso total de sua plataforma de tecnologia 5G com seu novo inversor de 110kW", disse o diretor de Tecnologia da Ginlong Technologies, Kuhn Zhang. "Projetado especificamente para aplicações comerciais em topo de telhado, o Solis de 110kW integra nossa plataforma 5G de ponta com os melhores componentes eletrônicos, para disponibilizar uma taxa máxima de eficiência de 98,7%. Isso coloca o desempenho do Solis de 110kW no topo de sua classe de produtos".

Projetado para oferecer maior eficiência, rendimento e O&, as vantagens do Solis de 110kW incluem:

As vantagens em eficiência aumentam a geração em 3,5% durante o ciclo de vida total do projeto:

IGBTs avançados, menores "em resistência", aumentam a eficiência e reduzem as perdas;

90 MPPTs / MW oferecem densidade de rastreamento de alta tensão;

Taxas de 150% de CD/CA aumentam os retornos (e a densidade) do sistema.

Projeto flexível possibilita strings mais curtos e projetos de múltiplas orientações;

mais curtos e projetos de múltiplas orientações; Múltiplos MPPTs 100% independentes fornecem uma ampla variação de voltagem operacional de CD;

Configuração de 13 amps / string oferece altas taxas de corrente de entrada.

Diagnóstico avançado de curva I-V e monitoramento em nível de string melhoram a eficiência;

melhoram a eficiência; Diagnóstico integrado a bordo e monitoramento de nuvem ajudam a resolver problemas rapidamente;

Tecnologia única de supressão de corrente de fuga aumenta a precisão de alarmes falsos.

"Estamos muito satisfeitos com as vantagens de custo e de rendimento energético para nossos clientes comerciais", disse Kuhn. "Ao combinar um alto coeficiente de desempenho de custo com baixos custos de instalação de O&, junto com a eficiência de conversão líder de mercado e vantagens de coleta de energia, a tecnologia do Solis de 110kW pode impulsionar o rendimento energético e o retorno dos investimentos (ROI) para os usuários comerciais finais".

O inversor de string trifásico de 100kW está disponível nas regiões da Ásia e Pacífico, Europa e América Latina.

Sobre a Ginlong Technologies

A Ginlong Solis é uma das maiores e mais experientes especialistas globais em inversores de string para os mercados de energia solar residencial, comercial e em escala de serviço de utilidade pública, que podem se beneficiar de uma linha completa de produtos de inversores de string muito confiáveis, lucrativos, custo-eficientes e inovadores, que são instalados globalmente, otimizados localmente, para garantir um retorno significativo de longo prazo sobre o investimento a grupos de interesse na área de energia solar. Visite ginlong.com.

FONTE Ginlong Solis