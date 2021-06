Solis reconhece globalmente o selo "Top PV Brand 2021" para inversores em 8 países em 5 continentes

NINGBO, China

, 22 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Solis foi reconhecida como a principal marca fotovoltaica de 2021 para inversores nos EUA, Brasil, Colômbia, México, Paquistão, África do Sul, Holanda e Índia. Esse reconhecimento se baseia nos resultados de pesquisas realizadas entre os instaladores solares nesses mercados pela EUPD Research, uma instituição de pesquisa econômica e de mercado com sede em Bonn, na Alemanha.

Durante a fase de coleta de dados do "Monitoramento Global de Instaladores Fotovoltaicos 2020/2021", a EUPD Research entrevistou empresas do setor solar sobre seus hábitos de compra, as marcas que utilizam regularmente e outras variáveis importantes. O resultou foi que a marca Solis alcançou excelentes classificações em termos de preferência do cliente, conscientização da marca, satisfação e recomendação da marca. O feedback positivo resultou na indicação da Solis como uma das melhores marcas fotovoltaicas de 2021.

"Embora a mudança climática seja uma tarefa global para a humanidade, a transição energética está acontecendo em todas as regiões do mundo. Como fabricante global de inversores, a Solis já se posicionou de forma excelente em várias regiões em todo o mundo e é capaz de convencer os clientes com os produtos. O selo de melhor marca fotovoltaica, assim como o testemunho dos instaladores, é prova impressionante do excelente trabalho em direção à transição energética", Markus A.W. Hoehner, fundador e CEO da EuPD Research Sustainable Management GmbH

"A Solis tem reputação bem estabelecida em toda a Europa e estamos muito felizes pelo reconhecimento dado a nós com este prêmio da EUPD Research pelo 6º ano consecutivo. Por mais de 15 anos, a Solis tem se concentrado em projetar e produzir inversores solares do tipo string de alta qualidade, e o fato de que os instaladores estão votando em nossa marca ano após ano reforça nossa qualidade de produto e nível de serviço. Oferecemos inversores tipo string de 0,7 kw a 255 kW, bem como inversores híbridos de fase única e híbridos de três fases para armazenamento em bateria, e estamos ansiosos para o futuro da energia solar em toda a Europa", diz Sandy Woodward, diretora de vendas da Europa na Solis

O prêmio é baseado no "Global PV Installer Monitor" (Monitoramento global de instaladores fotovoltaicos), uma pesquisa anual de instaladores fotovoltaicos em todo o mundo, e é concedido a fabricantes de módulos, inversores e armazenamento de energia, bem como atacadistas. Para mais informações sobre o prêmio da Solis de melhor marca fotovoltaica de 2021, acesse www.solisinverters.com.

Solis, desenvolvendo tecnologia para suprir o mundo com energia limpa.

Clique aqui para obter mais informações.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1538654/EUPD.jpg

FONTE Ginlong Solis