Solução de Desafios Críticos de Sensoriamento e Percepção, participe de Três Grandes Eventos Internacionais da LeddarTech em outubro de 2021

QUEBEC CITY, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech , líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD de Nível 1-5, tem o prazer de dar continuidade com a sua participação em vários eventos digitais e presenciais durante o mês de outubro, como expositora e apresentadora. Esses eventos virtuais e presenciais irão apresentar as plataformas completas de tecnologia abrangentes da LeddarTech que viabilizam que os clientes possam resolver desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor do mercado automotivo e de mobilidade. Essas soluções em destaque incluem a plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision ™ e a plataforma de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil com base na tecnologia LeddarEngine ™ patenteada.

“A aceleração da condução autônoma depende muito da colaboração de profissionais com ideias semelhantes. As nossas equipes estão prontas para apresentar, exibir e fazer networking nesses próximos eventos”, disse Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing Global, Comunicações e Gestão de Produtos da LeddarTech.

ITS World Congress – 11-15 de outubro (Presencial em Hamburgo, Alemanha)

Apresentação da LeddarTech de uma seleção de módulos ITS LiDAR adotados em todo o mundo.

O ITS World Congress é o maior e mais proeminente evento do mundo focado na mobilidade inteligente e na digitalização dos transportes. Todos os anos, este evento comemora o avanço da mobilidade inteligente, destacando a importância dos intelligent transport systems (sistemas de transporte inteligentes - ITS). Em 2021, ITS World incluirá sessões ao vivo, interativas e provocantes, onde especialistas do setor introduzem os mais recentes desenvolvimentos em ITS, por meio de apresentações e demonstrações de tecnologia de ponta dentro do espaçoso local do evento. O evento também incluirá tours técnicas e oportunidades de demonstração ao vivo.

A LeddarTech ser parte ativa da delegação de Quebec juntamente com a Investissement Québec e Propulsion Québec .

Quando: 11-15 de outubro de 2021

Onde: The Hamburg Messe &Congress Center

Inscreva-se aqui

Autotech Council Science Fair – 14-15 de outubro (Presencial e Online)

Demonstração da LeddarEngine da LeddarTech, abrangendo o LCA3 SoC, e software de processamento de sinal proprietário que oferece a faixa, resolução e desempenho de detecção necessários em apoio aos mais altos níveis de condução autônoma de uma grande variedade de veículos. O nosso veículo robô de detecção de meio-fio, Wheel-E™, estará em exibição destacando os recursos da plataforma de desenvolvimento LeddarTech.

A Annual Science Fair do Autotech Council oferece uma oportunidade todos os anos para as empresas de tecnologia apresentarem suas inovações em estratégia, P&, prospecção e executivos de parcerias de todo o setor de mobilidade. Este ano, a Science Fair será um evento online e presencial de formato duplo, onde fabricantes de carros, fornecedores, startups, acadêmicos e investidores irão promover suas inovações, produtos e projetos de codesenvolvimento em um formato de apresentações.

Quando: 14-15 de outubro de 2021

Onde: Milpitas (Califórnia) e online

Inscreva-se aqui

ARM DevSummit – 19-21 de outubro (Virtual)

Com Pierre Olivier, CTO da LeddarTech como palestrante, juntamente com Arm, Continental e Amazon

O Arm DevSummit 2021 é uma conferência virtual de três dias que fornece insights sobre as mais recentes tendências tecnológicas, e onde os participantes têm a oportunidade de aprimorar as habilidades nas sessões técnicas e workshops práticos, além da oportunidade de networking com desenvolvedores de software e designers de hardware que tenham ideias semelhantes. Pierre Olivier, CTO da LeddarTech, será um dos palestrantes da Arm, Amazon e Continental em uma discussão com um painel envolvente, onde especialistas oferecem insights sobre como as montadoras adotaram uma estratégia de computação mais centralizada, substituindo dezenas de microcontroladores e microprocessadores por menos SoCs, porém muito mais potentes. Com esses processadores zonais, o carro pode realmente ser definido por software. Este painel de discussão irá explorar esta transformação, compartilhando os desafios e oportunidades que surgem com a introdução de uma inteligência mais flexível e abrangente para os carros.

Painel em destaque: “Aperte o Cinto - O automóvel Definido por Software Chegou”

Quando: 20 de outubro de 2021, 12h - 12h50 EST

Inscreva-se aqui

Para uma lista completa dos próximos eventos ao vivo e virtuais da LeddarTech, visite leddartech.com/events .

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 100 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

