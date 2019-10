Solução de microssegmentação da Hillstone Networks recebe grande atualização com novo lançamento da CloudHivePR Newswire

SANTA CLARA, Califórnia, 29 de outubro de 2019

SANTA CLARA, Califórnia, 29 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Hillstone Networks, provedora líder de soluções de segurança empresarial e gerenciamento de risco, anunciou hoje uma atualização à sua solução de microssegmentação para a proteção da carga de trabalho em nuvem: a Hillstone CloudHive. O novo lançamento proporciona mais benefícios, incluindo visibilidade comercial extensiva, controle de acesso web de estrutura compacta e um módulo de serviço de segurança de alto desempenho para usuários que precisam atingir desempenho de proteção de segurança mais estrito e regulamentado.

Destaques desse lançamento:

melhoria geral na usabilidade e eficiência operacional; entrega de visibilidade comercial e monitoramento com análise de correlação de tráfego de entrada e saída de todas as máquinas virtuais protegidas; fornecimento de filtro URL para controlar o comportamento das máquinas virtuais no acesso a serviços HTTP externos; satisfação de requisitos de alto desempenho com o novo Módulo de Serviço de Segurança com desempenho AV e IPS triplo e sessões duplicadas. "A interação entre os sistemas comerciais em ambiente virtual é complexa e, portanto, não é muitas vezes facilmente visível", declarou Tim Liu, diretor de tecnologia e cofundador da Hillstone Networks. "A solução de microssegmentação da Hillstone, CloudHive, proporciona aos usuários a visibilidade não apenas das VMs (máquinas virtuais), aplicações ou ameaças, mas também do relacionamento entre os serviços na cadeia de serviços. Ela habilita os usuários a entender a postura interna das operações comerciais e a capacidade de monitorar a saúde comercial, identificar responsabilidades e aprimorar a eficiência da solução de problemas em geral."

As soluções de segurança da Hillstone são uma plataforma preparada para o futuro que permite às organizações verem de maneira abrangente, compreenderem integralmente e agirem rapidamente contra ataques cibernéticos. Um componente essencial para essa conquista é uma plataforma de microssegmentação, usada para diminuir a superfície geral de ataque de uma rede. Para saber mais sobre esse lançamento, acesse página de lançamento do CloudHive 2.7.

Sobre a Hillstone NetworksAs soluções de segurança empresarial e gerenciamento de risco da Hillstone Networks proporcionam visibilidade, inteligência e proteção para garantir que as empresas possam ver de maneira abrangente, compreender integralmente e agir rapidamente contra ataques cibernéticos. Reconhecida pelos principais analistas e confiada por empresas globais, as soluções da Hillstone abrangem a empresa do edge à nuvem aprimorando, ao mesmo tempo, melhorando o custo total de propriedade. Para saber mais, acesse www.hillstonenet.com.

Contatos: Zeyao HuGerente de marketinginquiry@hillstonenet.com

