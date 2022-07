Sophi.io dá as boas-vindas ao seu mais recente cliente Global News

TORONTO, July 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Global News, uma das principais organizações de notícias do Canadá, escolheu a Sophi.io , uma plataforma de automação, otimização e previsão alimentada por IA desenvolvida pela The Globe and Mail, para automatizar a curadoria de conteúdo dos seus sites. Dando seguimento ao seu forte valor de inovação, a empresa usará a Sophi Site Automation para colocar conteúdo digital de forma autônoma no seu site.



A Global News é extremamente inovadora na sua abordagem à cultura e trabalhou intensamente com a Sophi para impulsionar tanto a mudança da cultura que a sua equipe editorial passou a ver o valor de trazer a IA para a redação que está ansiosa para trabalhar com essa nova tecnologia.

A Sophi Site Automation analisa todo o seu conteúdo, de vídeo a texto, e embaralha cada conteúdo para colocar o conteúdo mais valioso nos lugares mais valiosos das suas propriedades digitais, a fim de garantir que o conteúdo os ajude a atingir os objetivos da empresa.

Sonia Verma, Editora-Chefe da Global News, disse: “Nossa equipe editorial inovadora e orientada por dados está ansiosa para trabalhar lado a lado com Sophi para trazer a automação para nossa redação e conduzir decisões poderosas que nos ajudarão a atender melhor o nosso público.”

Gabe Gonda, vice-presidente da Sophi.io, comentou: “A Global News, uma das empresas de notícias e informações proeminentes do Canadá, é uma adição fenomenal à nossa base de clientes. Estamos muito contentes em poder ajudá-los a combinar seu alto nível de talento com a tecnologia de ponta de ML, que ajudará a gerar resultados substanciais para a empresa.”

Sobre a Global News

A Global News oferece aos canadenses, de costa a costa, uma série de notícias e informações - desde as notícias de última hora na sua comunidade até o conteúdo profundo e envolvente que coloca questões complexas do mundo em perspectiva. A Global News continua empenhada em atender o público com cobertura de notícias com base em fatos, de forma precisa e abrangente. Os canadenses podem contar com a Global News como uma fonte confiável de informações na televisão, rádio e online, incluindo o noticiário principal Global National e os noticiários locais diários em todo o país. A Global News é uma rede da Corus Entertainment.

Sobre a Sophi.io