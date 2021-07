Sophi.io da The Globe and Mail Conquista Prêmio de Mídia Digital da América do Norte da WAN-IFRA

TORONTO, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io , o mecanismo de automação, otimização e previsão com base em inteligência artificial da The Globe and Mail, conquistou o Prêmio de Mídia Digital da América do Norte de 2021 da WAN-IFRA na categoria de Melhor Estratégia de Conteúdo Paga. Este é o quarto prêmio da Sophi no último mês.

Os Prêmios de Mídia Digital da América do Norte homenageiam as editoras de notícias que publicaram projetos de mídia digital de ponta, únicos e originais no ano passado.

“Com o uso dessa tecnologia [paywall dinâmico], a The Globe and Mail realmente entende os hábitos dos seus leitores e isso resulta nas melhores práticas em publicidade e conteúdo pago, para o ajuste inteligente da estratégia dos negócios”, disse a WAN-IFRA ao anunciar a decisão.

Phillip Crawley, CEO e Editor da The Globe and Mail, disse: “Receber um Prêmio de Mídia Digital da América do Norte da WAN-IFRA dois anos consecutivos é um exemplo da capacidade da Sophi mostrar à indústria editorial como será o futuro. Temos orgulho de poder oferecer essas ferramentas baseadas em IA e ML para empresas de todo o mundo.”

A Sophi foi desenvolvida pela The Globe and Mail para ajudar os editores de conteúdo a tomarem decisões estratégicas e táticas importantes. É um conjunto de ferramentas que inclui Sophi Automation e Sophi for Paywalls, bem como Sophi Analytics, um sistema de suporte à decisão para editores de conteúdo.

A Sophi é um sistema de inteligência artificial que ajuda os editores a identificar e aproveitar seu conteúdo mais valioso. Com recursos preditivos potentes que usam o processamento de linguagem natural, o Sophi Dynamic Paywall é um mecanismo de paywall totalmente dinâmico, em tempo real e personalizado que analisa o conteúdo e o comportamento do usuário para determinar quando solicitar dinheiro ou um endereço de e-mail de um leitor e quando deixá-lo em paz.

Como vencedora do prêmio norte-americano, a Sophi agora é candidata ao WAN-IFRA World Digital Media Awards , onde os vencedores da América do Norte, América Latina, Ásia, Europa, África, Índia e Oriente Médio competem.

Sobre a Sophi.io

A Sophi.io ( https://www.sophi.io ) é uma suíte de ferramentas de otimização e previsão com base em IA desenvolvida pela The Globe and Mail, a principal empresa de mídia de news do Canadá, que ajuda os editores de conteúdo a tomar decisões estratégicas e táticas importantes. As soluções Sophi variam desde a Sophi Site Automation até Sophi for Paywalls e Sophi Analytics, um sistema de suporte à decisão para editores de conteúdo. A Sophi foi projetada para aprimorar as métricas que mais importam para qualquer empresa, como retenção e aquisição de assinantes, engajamento, recentidade, frequência e volume.