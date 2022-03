Sophi.io finalista do INMA 2022 Global Media Awards em Automação de Impressão

TORONTO, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Sophi.io , plataforma de otimização e automação com tecnologia de IA da The Globe and Mail, foi finalista esta semana do Global Media Awards da International News Media Association (Inma) de 2022 na categoria de Melhor Inovação em Transformação de Redações. Em parceria com a Naviga, ela automatizou o layout para impressão do Agderposten, um jornal diário regional que atende mais de 25.000 leitores em toda a Noruega, aumentando a eficiência da impressão em 66%.



“O sistema automatizado de aprendizado de máquina da Sophi é a maior transformação da mídia impressa há décadas”, disse Gordon Edall, Cofundador da Sophi.io. “Agradecemos ao Agderposten por ter escolhido trabalhar com a Naviga e conosco. Seu compromisso com a melhoria da eficiência e a adoção de uma tecnologia inovadora, como a Naviga Publisher, com a Sophi.io, deve inspirar toda a indústria de mídia a se voltar para o futuro, onde a IA e a automação irá ajudar a todos.”

Naviga Publisher powered by Sophi.io é um sistema que tem por base a inteligência artificial que emula decisões humanas para produzir páginas de jornais que parecem ter sido criadas com a compreensão das notícias do dia, bem como altos padrões jornalísticos. Todos os redatores precisam priorizar os artigos e clicar no botão “Imprimir Meu Jornal” para gerar um layout automatizado para impressão, sem modelos, em minutos. Com a simplificação deste trabalho intenso as redações podem se concentrar no seu objetivo real de encontrar e contar a próxima história importante.

“São horas economizadas que podem ser usadas no jornalismo”, disse a editora-chefe do Agderposten, Katrine Lia. Muitas vezes os funcionários do Agderposten não sabem diferenciar entre as páginas produzidas com a Sophi e as manipuladas pelos seus editores.

A Sophi e Naviga, uma grande fornecedora de tecnologia de software para a indústria editorial global, trabalha com o Agderposten há mais de um ano e o seu sucesso viabilizou a inclusão de dezenas de novos títulos de várias grandes editoras este ano. A Sophi fornece tecnologia AI e ML de ponta que, juntamente com o Naviga Publisher, automatiza totalmente o fluxo de trabalho de produção completa para impressão.

Agderposten foi o primeiro cliente a usar a Publisher. Seu processo de produção de impressão agora está centralizado, a distribuição de jornais já está até 80% automatizada e, o mais impressionante, o Agderposten já alcançou uma redução de 66% do tempo e dos recursos – baixando o custo de produção do jornal impresso e permitindo que os jornalistas trabalhem na criação do conteúdo digital e não no InDesign.

O CEO do Agderposten, Øyvind Klausen, disse que espera que a economia de custos e a eficiência continuem a aumentar à medida que mais páginas do Agderposten passem a ser automatizadas e que mais jornais implementem a solução de automação de impressão.

O Global Media Awards recebeu 854 inscrições de 252 empresas de notícias de 46 países este ano. O jurado é composto por 50 especialistas em mídia de 24 países, focados em 20 categorias, incluindo empresas de notícias, plataformas de mídia, assinaturas, publicidade, dados e insights, produtos e redações. Os nomes dos vencedores do primeiro lugar serão anunciados no dia 9 de junho.

Sobre a Naviga

A Naviga ( https://www.navigaglobal.com ) é a principal provedora de software e serviços para indústrias voltadas para a mídia. Sua Plataforma de Engajamento de Conteúdo ajuda as empresas a criar, enriquecer, entregar e monetizar conteúdo para o gerenciamento total dos engajamentos. Suas soluções são fáceis de usar, escaláveis e ágeis. Combinando sua experiência em mídia com uma dedicação ao digital, eles desenvolveram soluções de software que ajudam qualquer empresa focada no conteúdo a atender às demandas do futuro da informação. Com sede em Bloomington, MN e escritórios regionais em todo o mundo, a Naviga é uma parceira de confiança que atende a mais de 1.400 mídia de notícias, mídia de entretenimento, transmissão, revista, serviços financeiros e clientes corporativos em 45 países.

Sobre a Sophi.io

A Sophi.io ( https://www.sophi.io ) foi desenvolvida pela The Globe and Mail para ajudar os editores de conteúdo a tomar decisões estratégias e táticas importantes. A empresa oferece um conjunto de soluções de automação, otimização e previsão com base em IA e ML, incluindo Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls e Sophi for First Party Data. A Sophi também capacita o Naviga Publisher para o layout automatizado de um clique para publicação impressa e de ePaper. A Sophi foi projetada para aprimorar as métricas que mais importam para sua empresa, como retenção e aquisição de assinantes, engajamento, recentidade, frequência e volume.