Sophi.io Finalista INMA Global Media Award em 5 Categorias

Sophi.io, uma suíte de ferramentas alimentadas por inteligência artificial desenvolvida pela The Globe and Mail, foi indicada como tecnologia inovadora de paywall de automação de impressão totalmente dinâmica e em tempo real

TORONTO, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Sophi.io , o mecanismo de previsão e otimização com base em inteligência artificial da The Globe and Mail, foi nomeada finalista em 5 categorias do Global Media Awards produzido pela International News Media Association (INMA):



Melhor Inovação de Produto e Tecnologia

Melhor Iniciativa para Registro de Usuários

Melhor Iniciativa para Aquisição de Assinantes

Melhor Uso de Dados para Impulsionar Assinaturas, Conteúdo ou Design de Produto

Melhor Uso de Dados para Automatização ou Personalização



“Os INMA Global Media Awards se concentram na excelência em todas as áreas de mídia”, disse Phillip Crawley, Editor e CEO da The Globe and Mail. “Estou particularmente satisfeito com o fato de o paywall totalmente dinâmico e em tempo real da Sophi for Paywalls ter sido reconhecido em 4 categorias e que a inovadora tecnologia automatizada de laydown de impressão da Sophi tenha sido indicada para uso com Naviga e Agderposten.”

A nomeação para a categoria Melhor Produto e Inovação Tecnológica é compartilhada com a Naviga para Naviga Publisher, com a Sophi.io, e a Agderposten, um jornal diário regional que atende mais de 25.000 leitores impressos em toda a Noruega. Sophi fornece tecnologia AI/ML de ponta que, juntamente com o Naviga Publisher, automatiza totalmente o fluxo de trabalho de produção de impressão de ponta a ponta, viabilizando que os editores priorizem histórias e pressione um botão para gerar automaticamente um laydown de impressão sem nenhum modelo. A Agderposten foi o primeiro cliente a usar a tecnologia de automação.

A competição deste ano contou com 644 inscrições de 212 marcas de notícias em 37 países. Os juízes são compostos por 44 especialistas em mídia de 22 países focados em resultados inovadores, conceitos únicos, forte criatividade, pensamento inovador e sinergias vencedoras em todas as plataformas. Os vencedores do primeiro lugar serão anunciados no dia 3 de junho.

Sophi é um sistema de inteligência artificial que ajuda os editores a identificar seu conteúdo mais valioso e aproveitá-lo para alcançar os principais objetivos de negócios. O paywall totalmente dinâmico, personalizado e em tempo real da Sophi for Paywalls – SmartGate – usa processamento de linguagem natural (natural language processing - NLP) para analisar o conteúdo e o comportamento do usuário para determinar quando solicitar dinheiro ou um endereço de e-mail a um leitor e quando deixá-lo em paz. Ele pode otimizar vários resultados simultaneamente (como diferentes pacotes ou pontos de preço) e também funciona em situações de partida a frio. Os editores em três continentes agora usam a tecnologia AI/ML da Sophi para impulsionar decisões de paywall, automação de sites e automação de impressão.

No ano passado, Sophi também foi vencedora do Online Journalism Award (OJA) por Inovação Técnica no Serviço de Jornalismo Digital, concedido pela Online News Association (ONA), e do World Digital Media Award e do North American Digital Media Award concedido pela The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) na categoria de Melhor Start-up de Notícias Digitais.

Sobre a Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) foi desenvolvida pela The Globe and Mail para ajudar os editores de conteúdo a tomar decisões estratégicas e táticas importantes. É um conjunto de ferramentas alimentadas por IA que inclui Sophi Automation e Sophi for Paywalls, bem como Sophi Analytics, um sistema de suporte à decisão para editores de conteúdo. Sophi foi projetada para aprimorar as métricas que mais importam para sua empresa, como retenção e aquisição de assinantes, engajamento, recentidade, frequência e volume. Sophi também alimenta o Naviga Publisher para o laydown automatizado de um clique da publicação impressa e ePaper.