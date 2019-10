South Reach Networks faz rebranding, anuncia nova expansão e suíte de produtosComo parte do processo de rebranding, a South Reach usa ativos do InterConnect Miami e nomeia Michael Sevret como presidentePR Newswire

MIAMI, 17 de outubro de 2019

MIAMI, 17 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A South Reach Networks anunciou o lançamento do seu negócio de co-location e conectividade de longa distância e metropolitana na Flórida, começando com um processo de rebranding dos ativos do InterConnect Miami Data Centers (IMDC), principal provedor de data center, co-location e conectividade de rede de fibra metropolitana no sul da Flórida. A mudança de posicionamento da marca inclui a nomeação de Michael Sevret, veterano do setor de telecomunicações, como presidente. Jason Cohen, ex-CEO do IMDC, permanecerá como diretor técnico para a South Reach Networks. Contando com o suporte da Turning Rock Partners, firma de investimentos, a criação da South Reach Networks é feita após a entrada de Sevret, que se concentrará em expandir a empresa e sua conectividade em toda a Flórida.

Sevret atuou como vice-presidente executivo e diretor de estratégia da Cross River Fiber (atual ZenFi), onde foi um dos principais executivos responsáveis por liderar as iniciativas de estratégia de vendas de janeiro de 2012 a fevereiro de 2018.

"É ótimo estar de volta ao setor de telecomunicações e, o mais importante, ser parte dessa transformação do IMDC, agora South Reach Networks", comentou Sevret. "É uma honra atuar como presidente da empresa e me concentrar em ampliar seu negócio de fibra ótica de longa distância e metropolitana. Na verdade, esse papel de liderança me interessou devido à grande presença já existente da fibra em toda a Flórida e no mercado da América Latina. Essa é uma região muito bem posicionada para o sucesso, e estou animado em ser parte da estratégia de crescimento constante da empresa e em expandir de fato esse negócio, com o suporte da Turning Rock, nossa firma de investimentos. Sem o foco da Turning Rock em investimentos de longo prazo em capital social e de dívida de pequenas e médias empresas norte-americanas, a South Reach Network não estaria onde está hoje."

A South Reach Networks continuará oferecendo opções superiores para co-location e conectividade através do seu data center de 930 metros quadrados em Miami e seu centro de co-location que oferece espaço, energia, refrigeração, segurança e conectividade de primeira linha. A unidade serve como porta de entrada para as Américas, fornecendo co-location e conectividade de nível empresarial entre os mercados dos Estados Unidos, América Latina e Caribe. A unidade oferece também acesso a todas as principais redes de longa distância, submarinas e metropolitanas do sul da Flórida, inclusive o anel de fibra da South Reach Networks em todo o centro de Miami.

"A rede metropolitana 100% subterrânea da South Reach Networks está posicionada de forma ideal para apoiar as estratégias de conectividade de provedores de telecomunicações e serviços que buscam soluções de alcance mundial", acrescentou Sevret.

Para obter mais informações sobre a South Reach Networks, acesse https://SRNetworks.net.

Sobre a South Reach Networks

A South Reach Networks (antiga InterConnect Miami) é uma sólida provedora de infraestrutura de telecomunicações baseada na Flórida que constrói, possui e opera uma rede de fibra ótica metropolitana e de longa distância e um data center de nível de operadora no centro de Miami. A South Reach Networks fornece a estrutura de fibra ótica para a costa leste da Flórida. A empresa é também uma provedora exclusiva, possuindo tanto um data center de classe de operadora quanto uma rede robusta e diversificada de fibra metropolitana, fornecendo aos clientes a conectividade independente necessária para permitir um alcance nacional e internacional aos ecossistemas em constante expansão de operadoras de serviços móveis, cabos submarinos, do mercado da América Latina, e do segmento empresarial.

