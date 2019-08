Stevie® Awards anuncia vencedores do 16th Annual International Business Awards® de todo o mundo

Business Awards Program comemora a excelência mundial em evento em Viena

FAIRFAX, Va., Aug. 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Empresas e executivos de sucesso de todo o mundo estão sendo homenageados com premiações Ouro, Prata e Bronze do Stevie® Award no The 16th Annual International Business Awards®, primeiro programa internacional do mundo que premia amplamente as empresas.



Apelidado de Stevies da palavra grega que significa "coroado", os prêmios serão apresentados em um evento de gala no sábado, 19 de outubro no Andaz Vienna am Belvedere Hotel, em Viena, Áustria. Entradas à venda em www.StevieAwards.com/IBA .

Premiados de Ouro, Prata e Bronze dos Stevie foram selecionados dentre mais de 4.000 recebidas de empresas e pessoas de 74 países. Todas as organizações do mundo são elegíveis para competir na International Business Awards, e podem enviar nomeações para uma ampla gama de categorias, incluindo prêmios de gestão, empresa do ano, marketing, relações públicas, serviço ao cliente, recursos humanos, novo produto, IT, web site e muito mais.

Mais de 250 executivos de todo o mundo participaram nos 12 corpos de jurados deste ano para a escolha dos vencedores dos Stevies.

LLYC, uma firma global de consultoria de comunicações e relações públicas com sede em Madrid, Espanha recebeu 17 Stevie Awards de ouro, mais do que qualquer empresa já ganhou em uma única edição da IBA.

Dentre os outros vencedores dos Stevie Awards de Ouro estão MSLGROUP, EUA com 10; IBM, EUA (nove), ASDA’A BCW, Emirados Árabes Unidos (sete); Ooredoo, Catar (seis); Thai Life Insurance Plc., Tailândia (seis), Dan Lok Education, Canadá (cinco); Jeunesse Global, EUA (cinco), PT Petrokimia Gresik, Indonésia (cinco); The Audacious Agency, Austrália (quatro), Makers Nutrition, EUA (quatro), The XD Agency, EUA (quatro), e Zeep Medical, Austrália (quatro).

Deutsche Post DHL, com nomeações enviadas por suas afiliadas de todo o mundo, recebeu oito Stevies de Ouro com um total de 45 Stevies de Ouro, Prata e Bronze.

Outras empresas que receberam oito ou mais premiações Stevie foram Dell Technologies Ltd., mundial; KocSistem Bilgi ve Iletisim Hizm. A.S., Turquia; PJ Lhuillier, Inc (PJLI), Filipinas; Strategic Public Relations Group, China; Switching-Time, China; Ulled Asociados C.R.P. S.A., Espanha; Viettel Group, Vietnã; WNS Holdings (P) Ltd., Índia; e Yapi Kredi Bank, Turquia. Os cinco países com maior número de premiações foram Estados Unidos, Turquia, Coreia do Sul, Reino Unido e Filipinas.

Uma lista completa de todos os vencedores da Premiação Stevie de Ouro, Prata e Bronze de 2019 por categoria pode ser encontrada em www.StevieAwards.com/IBA .

Durante a semana de 19 de agosto serão anunciados os nomes da premiação Best of the IBA Awards , e cinco premiações de melhor do concurso. Os vencedores serão determinados por uma contagem do número total de Stevies de Ouro, Prata e Bronze recebidos pelas empresas, e receberão troféus Grand Stevie Award em Viena.

Para fotos de alta resolução dos troféus Stevie Award ou logotipo da International Business Awards de alta resolução, visite http://stevieawards.com/iba/photos-and-logos . Outras informações e recursos para a mídia estão disponíveis em http://stevieawards.com/iba/media-inquiries-news-service-list

Sobre os Stevie® Awards

Stevie Awards são concedidos em sete programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Mulheres Empresariais, Stevie Awards para Grande Empregadores e Stevie Awards para Vendas e Serviço ao Cliente. Os concursos Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em www.StevieAwards.com .

Contato

Daniel Ferguson

Coordenador de Marketing

Daniel@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389