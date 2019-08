Stevie Awards anuncia vencedores dos Melhores de 2019 do IBA Awards

Os vencedores do Grand Stevie Award receberão troféus no Andaz Vienna am Belvedere Hotel, em 19 de outubro

FAIRFAX, Va., Aug. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® Awards anunciou hoje os vencedores dos Melhores do IBA Awards do The 2019 (16o. Anual) International Business Awards®, a principal competição mundial de premiação de empresas.Os indicados nos IBAs de 2019 não puderam candidatar-se diretamente aos Melhores do IBA Awards. Os vencedores foram determinados por um sistema de pontos baseado no número total de prêmios ganhos nos IBAs com uma vitória do Gold Stevie contando três pontos, uma vitória no Silver Stevie dois pontos e uma vitória no Bronze Stevie 1,5 pontos.Os vencedores dos prêmios Gold, Silver e Bronze Stevie deste ano no International Business Awards foram anunciados em 14 de agosto. Os vencedores do prêmio Melhores do IBA Awards receberão troféus Grand Stevie Award no 16º Banquete Anual de Prêmios de Negócios Internacionais no Andaz Vienna am Belvedere Hotel, em Viena, Áustria, no dia 19 de outubro.Os vencedores do Grand Stevie Awards de 2019 são:Empresas Mais Honradas: Empresa internacional de correio e logística DP DHL Group, com 86,5 pontos recebidos por premiações Stevie Gold, Silver e Bronze enviadas pelos seus escritórios e afiliadas de 32 países. Este é o 11o. Grand Stevie Award recebido pelo DP DHL Group em uma das competições do Stevie Award desde 2014.Agência de Relações Públicas Mais Honrada: LLYC, com um total de 69,5 pontos recebidos por premiações Stevie Gold, Silver e Bronze Stevie enviadas em nome de clientes como BBVA, Coca-Cola e Starbucks. A empresa de consultoria global de comunicações e assuntos públicos sediada em Madri ganhou o Top 10 Grand Stevie Award em 2018.Agência de Marketing Mais Honrada: Switching-Time, com um total de 20 pontos recebidos por premiações Stevie Gold, Silver, e Bronze Stevie enviadas principalmente em nome da marca de acessórios esportivos Columbia. A agência está sediada em Xangai, China.Agência de Serviços Interativos Mais Honrada: A Agência XD, com 20,5 pontos recebidos por premiações Stevie Gold, Silver, e Bronze Stevie enviadas em nome de clientes como Porsche e Red Bull. A agência de comunicação estratégica baseada em Atlanta, Geórgia e EUA está hiperfocada no design da experiência. A agência também ganhou o Grand Stevie como a agência de serviços interativos mais honrada no American Business Awards ® 2019.Top 10: Estes são os principais vencedores do Stevie Gold, Silver e Bronze dentre todas as outras organizações homenageadas nos IBAs de 2019. Eles também receberão troféus do Grand Stevie Award.1. MSL, mundial (66,5 pontos) 2. IBM, mundial (65) 3. ASDA’A BCW, Dubai, Emirados Árabes Unidos (59,5) 4. The Audacious Agency, Coombabah, QLD, Austrália (37) 5. PT Petrokimia Gresik, Gresik, Indonésia (35.,5) 6. (Empate) Dell Technologies, mundial (30) Ooredoo, mundial (30) 8. Dan Lok Education Inc., Vancouver, BC, Canadá (29) 9. (Empate) Jeunesse Global, Lake Mary, FL, EUA (24,5) Thai Life Insurance Plc., Bangkok, Tailândia (24,5)“De todas as empresas e conquistas excepcionais que foram reconhecidas dentre o número recorde de indicações da IBA deste ano, essas 14 empresas se destacam como as com a maior amplitude de conquistas", disse Michael Gallagher, presidente e fundador do Stevie Awards. “O Best of the IBA Awards destina-se a homenagear empresas que mostram uma dedicação especialmente forte para honrar o trabalho de seus funcionários, o compromisso com seus clientes e um senso de inovação, e queremos celebrar essas empresas com troféus do Grand Stevie Award em nosso evento de gala em Viena no dia 19 de outubro”.O International Business Awards apresenta uma grande variedade de categorias para reconhecer a realização em todas as facetas da vida profissional, incluindo prêmios de gestão, prêmios de novos produtos, prêmios de marketing, prêmios de RP, prêmios de atendimento ao cliente, prêmios de website e muito mais. As colocações dos prêmios Stevie Gold, Silver e Bronze nos IBAs de 2019 foram determinadas pelas pontuações médias de mais de 250 profissionais em todo o mundo no processo de julgamento de três meses.Para obter mais informações sobre o International Business Awards, incluindo uma lista completa de todos os vencedores do Stevie Award no concurso de 2019, visite http://www.StevieAwards.com/IBA.Sobre os Stevie® Awards Stevie Awards são concedidos em oito programas: Stevie Awards Ásia-Pacífico, Stevie Awards Alemão, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards para Grandes Empregadoras, Stevie Awards para Mulheres Empresariais, Stevie Awards para Vendas e Serviço ao Cliente e o novo Stevie Awards para o Oriente Médio. Os concursos Stevie Awards recebem mais de 12.000 nomeações todos os anos de empresas de mais de 70 países. Honrando empresas de todos os tipos e tamanhos, e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem excelente desempenho no local de trabalho em todo o mundo. Saiba mais sobre os Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com.