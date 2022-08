Street Cred Capital escolhe a Synchronoss para oferecer Personal Cloud como parte de seu programa de financiamentos para dispositivos móveis

A empresa de finanças representa uma oportunidade única de mercado para revender a solução Synchronoss’ Personal Cloud e expandir o valor do financiamento por dispositivos

BRIDGEWATER, N.J., Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, envio de mensagens e produtos e plataformas digitais anunciou hoje que a Street Cred Capital assinou uma Carta de Intenção de se tornar distribuidora da solução de valor agregado da Empresa, a Personal Cloud. O produto Synchronoss’ Personal Cloud oferece uma solução pronta para uso para empresas que buscam integrar ou agrupar a nuvem pessoal como um serviço de valor agregado.



Atendendo as principais operadoras norte-americanas, MVNOs e revendedores, a Street Cred Capital oferece seis opções de produtos de empréstimos para financiar novos dispositivos e soluções de valor agregado. Integrada na experiência de compras on-line e de ponto de venda, bem como fluxo de pedido de crédito, a Street Cred Capital torna extremamente fácil e acessível comprar produtos e serviços complementares, melhorando significativamente o desempenho de vendas e aumentando a receita.

A solução Synchronoss permite que a Street Cred Capital ofereça um pacote de Personal Cloud com taxa reduzida como parte de cada compra financiada. Essa oferta exclusiva permite que os assinantes façam backup, sincronizem e organizem uma ampla variedade de arquivos digitais entre os dispositivos e a nuvem. Os assinantes podem financiar a nuvem em planos de 12, 18 e 24 meses, e o valor de cada assinatura varia entre US$ 50 e US$ 400, dependendo do tipo de plano selecionado.

Através do seu ecossistema de canal de vendas por dispositivo móvel, a Street Cred Capital oferece soluções que atendem quase 32 milhões de clientes. O Personal Cloud é ideal para operadoras de dispositivos móveis e MVNOs, provedores de serviços de internet, empresas de monitoramento, bem como serviços de seguro, financeiros e credores para oferecer soluções novas, geradoras de renda e pacotes de valor agregado.

“Nós expandimos com sucesso as nossas soluções Synchronoss Cloud para atender as necessidades de provedores globais de serviço, seguradoras e revendedores, e a Street Cred representa uma animadora e nova oportunidade de mercado para nossa plataforma de nuvem pessoal”, declarou Jeff Miller, presidente e CEO da Synchronoss.

“Potencializando nossa vasta experiência no setor de dispositivos móveis, nosso enfoque é a curadoria de produtos e serviços de ponta para melhorar nosso programa de financiamento e oferecer valor adicional aos clientes que atendemos”, disse Clint Fayling, CEO da Street Cred Capital. “O Personal Cloud oferece um serviço complementar de valor agregado que pode ser facilmente agrupado com qualquer oferta de financiamento da Street Cred para aumentar o valor médio de pedidos e o lifetime value do cliente para nossas operadoras, MVNOs e revendedores parceiros. Estamos ansiosos para trabalhar com a Synchronoss e oferecer soluções Personal Cloud”.

Sobre a Street Cred Capital

A Street Cred Capital oferece soluções de ponta em empréstimo, customizadas para o setor de dispositivos móveis - e seus clientes. Uma fintech líder sediada no Colorado, a Street Cred oferece ferramentas de empréstimo rápidas e acessíveis que capacitam as operadoras e revendedoras de dispositivos móveis para aumentarem seus negócios. Ao entregar um portfólio configurável de produtos e serviços de empréstimo que conectam os clientes a credores líderes do setor, a Street Cred oferece uma experiência otimizada de qualificação de clientes, as maiores taxas de aprovação e as taxas de cliente mais competitivas do mercado. Saiba mais em www.streetcredcapital.com .

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) desenvolve softwares que capacitam empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de formas confiáveis e significativas. A coleção de produtos da empresa ajuda a otimizar redes, simplificar a integração e engajar assinantes para desencadear novos fluxos de receita, reduzir custos e aumentar a velocidade ao mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos Synchronoss para se manterem sincronizados com as pessoas, serviços e conteúdo que amam. Saiba mais em www.synchronoss.com .

