Subsidiária da Longtu Korea, Tigon Mobile, inicia pré-registro global para o Yulgang Global… e lança Tigon Token (TIG)

SEUL, Coreia do Sul, 8 de março de 2022

SEUL, Coreia do Sul, 8 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A subsidiária da Longtu Korea, Tigon Mobile, anunciou no dia 7 de que iniciou o pré-registro global para seu novo jogo do tipo play-to-earn (P2E), o Yulgang Global.

One Store

O Yulgang Global é um jogo P2E (jogar para lucrar) baseado na Wemix que utiliza a PI principal (direitos de propriedade intelectual) da Tigon Mobile. Lançado em 2017, o Yulgang Global for Kakao manteve uma sólida base de jogadores, ficando em terceiro lugar nas vendas do Google Play e em primeiro lugar nas vendas da, logo após o lançamento.

Além disso, o Yulgang Global, o mangá das artes marciais da Coreia, e sua PI têm sido uma série popular há 28 anos e detêm recordes que ultrapassam seis milhões de cópias de livros de artes marciais globais, sete milhões de downloads digitais pagos e um bilhão de assinaturas pagas.

O Yulgang Global está ingressando na plataforma Wemix para ser revisado. O setor está prestando atenção ao tipo de sinergia que será mostrado pela Wemix, que executa serviços em toda a blockchain e na PI da Yulgang, que é conhecida pelos usuários estrangeiros.

O Yulgang Global utiliza o token Tigon (TIG), um token de serviços públicos baseado na plataforma Wemix, e a moeda cristal do P2E. Os jogadores podem ganhar cristais por meio de vários conteúdos e trocá-los por tokens Tigon (TIG).

Além disso, a subsidiária da Longtu Korea, Tigon Mobile, está realizando um evento de airdrop de tokens Tigon antes do lançamento, para comemorar seu pré-registro. Dez tokens Tigon (TIG) serão sorteados entre os jogadores que preencheram e-mails de pré-registro e carteira certificada Wemix. Um máximo de 100 tokens Tigon (TIG) serão concedidos aos jogadores que compartilharam um link para convidar um amigo em ordem de solicitação e dez tokens Tigon (TIG) por meio de um evento comunitário.

O Yulgang Global está programado para ser lançado mundialmente, exceto na Coreia, China, Vietnã e Singapura.

No entanto, pode-se verificar a página de pré-registro do Yulgang Global no site da Longtu Korea.

*Pré-registro global do Yulgang (https://bit.ly/3K6dEfy)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1760817/Longtu_Korea_s_Subsidiary_Company_Tigon_Mobile_Yulgang_Global_begins_global.jpg

FONTE Tigon Mobile