Subsidiária da Seegene na Alemanha apoia iniciativa de retorno às aulas presenciais com seus testes de COVID-19

SEEGENE APOIA A ALEMANHA EM SEUS ESFORÇOS DE VOLTAR À NORMALIDADE

SUBSIDIÁRIA ALEMÃ FORNECE TESTES DE DIAGNÓSTICO DA COVID-19 SUFICIENTES PARA TESTAR 734 MIL ALUNOS

SEUL, Coreia do Sul, 13 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ096530), uma empresa líder em diagnósticos moleculares, informou que sua subsidiária alemã, a Seegene Germany GmbH, está participando do programa do governo de retorno às aulas presenciais chamado "Lolli-Test", um ponto de partida para retornar a vida diária à normalidade. Sob o programa, a Seegene Germany GmbH fornecerá testes de diagnóstico da COVID-19 para laboratórios, em parceira com o governo federal, no valor de quase 19,3 milhões de euros.

O acordo afirma que a Seegene Germany GmbH contribuirá com testes de diagnóstico da COVID-19 para laboratórios semanalmente por nove semanas, começando em maio e se estendendo até o início das férias de verão. Os testes de diagnóstico serão então enviados para cerca de 400 laboratórios na região da Renânia do Norte-Vestfália para serem usados por mais de 734 mil alunos em 3.764 escolas do ensino fundamental e especial.

Três dos ensaios de diagnóstico da Seegene para a COVID-19, o "AllplexTM SARS-CoV-2 Master Assay1", o "AllplexTM SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay2" e o "AllplexTM SARS-CoV-2 Assay" serão usados para o programa.

O "Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay" pode detectar um total de 10 alvos, incluindo quatro genes do coronavírus (gene E, gene RdRP, gene N e gene S), bem como cinco variantes já definidas do vírus. Essas variantes incluem a B.1.1.7, a B.1.351, a P.1 e a B1.1.207. Com a variante do Reino Unido ainda sendo relatada como a mais dominante entre as variantes da COVID-19, é esperado que o teste de diagnóstico de variantes seja o mais usado para o programa.

O "Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay" também pode ser usado em conjunto com o "Allplex™ RV Essential Assay", um exame de etapa única para a triagem de 17 vírus alvo causadores de infecções respiratórias. Esta é uma forma ideal de triar genes do coronavírus enquanto a pandemia continua a se espalhar após ser reforçada com uma série de variantes contagiosas. O teste de diagnóstico de variantes recebeu a marca CE-IVD em março e foi exportado pela primeira vez para países europeus e para o Chile no mês passado.

Outro teste diagnóstico, o "Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay", é um teste de PCR em tempo real capaz de detectar e diferenciar simultaneamente oito genes alvo, incluindo os da gripe A, gripe B, VSR A/B e três genes alvo diferentes da COVID-19 (gene S, gene RdRP e gene N). O ensaio multiplex pode ser usado para diferenciar os indivíduos com gripe comum dos que tem a COVID-19, já que ambos apresentam sintomas idênticos de febre e tosse.

O teste "AllplexTM SARS-CoV-2 Assay" da Seegene pode detectar um total de cinco alvos, incluindo quatro genes do coronavírus (gene E, gene RdRP, gene N e gene S) e um controle exógeno (controle de processo completo) em um único tubo de reação, o que possibilita resultados precisos e a maximização do rendimento para alto volume de testes. Esse teste de diagnóstico é fundamental para detectar com precisão a existência do coronavírus, especialmente à medida que novas variantes continuam a emergir em todo o mundo.

Ho Yi, diretor de vendas e marketing da Seegene, disse que por meio do programa, a empresa espera apoiar plenamente os esforços do governo alemão de retornar à normalidade começando pelas escolas. Ele acrescentou que o projeto da Alemanha servirá de modelo para outras economias em todo o mundo e a Seegene ajudará os governos a voltar à vida pré-COVID-19.

