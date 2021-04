Subsidiária da Seegene na Itália garante contratos públicos para 7,15 milhões de testes de diagnóstico da COVID-19, a maior licitação de sua história

SEUL, Coreia do Sul, 20 de abril de 2021

Subsidiária italiana da Seegene fornecerá cerca de 7,15 milhões de testes de COVID-19 para 17 regiões do país

Empresa de biotecnologia da Coreia do Sul irá expandir sua influência no setor de diagnóstico de PCR da Itália

SEUL, Coreia do Sul, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Seegene Inc. (KQ 096530), uma empresa líder em diagnósticos moleculares, informou que sua subsidiária italiana, a Arrow Diagnostics Srl, assegurou a aquisição pública de mais demilhões, a licitação mais volumosa da história da filial italiana desde 2014.

Nos termos do contrato de licitação, a Arrow Diagnostics fornecerá cerca de 7,15 milhões de testes de diagnóstico de COVID-19, juntamente com reagentes de extração para o Comissário Extraordinário para a Emergência da COVID-19, ou "il commissario straordinario per l'emergenza COVID-19," sob o Ministério da Defesa da Itália. Os testes de diagnóstico da COVID-19 serão distribuídos para 17 regiões, incluindo Lombardia, Toscana,

O teste de diagnóstico da Seegene para a COVID-19, AllplexTM SARS-CoV-2 Assay, é um ensaio PCR multiplex em tempo real exclusivo, capaz de detectar um total de cinco genes alvo, incluindo quatro genes do coronavírus (gene E, gene RdRP, O gene N e o gene S) e um controle exógeno (controle do todo o processo) em uma única reação, permitindo resultados altamente precisos e maximizando a produtividade para testes em larga escala. O teste de diagnóstico recebeu a marca CE-IVD em junho de 2020.

O funcionário da Seegene acrescentou que, com sua tecnologia avançada capaz de detectar múltiplos genes em uma única reação, o teste tem a vantagem de detector o coronavirus de forma precisa e abrangente, mesmo com o recente aumento das variantes do vírus.

Também disponível junto com este ensaio de diagnóstico da COVID-19 está o protocolo livre de extração, que permite que laboratórios sem equipamento de extração ou com escassez de reagente testem amostras para o coronavírus em um tempo de resposta (turnaround time, TAT) ainda mais curto. O funcionário acrescentou que a aplicação livre de extração do ensaio ajudará a agilizar o controle da pandemia.

Os testes de diagnóstico da COVID-19, bem como seus reagentes de extração, já foram fornecidos à esta terceira maior economia da Europa, e estão em processo de distribuição para regiões em todo o país desde o início de abril.

Um porta-voz da Seegene afirmou que a empresa espera tem como objetivo pôr um fim à pandemia mortal, fornecendo sistematicamente testes de diagnóstico da COVID-19 a países de todo o mundo, e acrescentou que continuará a cumprir o dever como uma empresa líder mundial em diagnósticos, monitorando de perto e estudando o desenvolvimento da pandemia.

