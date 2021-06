Sungrow anuncia inversores residenciais trifásicos no Brasil

SAO PAULO

, 17 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Sungrow, a líder mundial no fornecimento de soluções em inversores fotovoltaicos lançou sua linha de inversores residenciais trifásicos pensados para o cenário brasileiro, acelerando os passos do país em direção a um futuro de baixo carbono.

A linha residencial trifásica da Sungrow chega ao Brasil em três modelos, de 12kW, 15kW e 20kW de potência nominal, contando com tecnologia de ponta, como suportabilidade a sobrecarregamentos de até 50%, uma larga faixa de tensão de operação MPPT (160V-1000V) e função de recuperação PID integrada, o que se traduz em maior produção de energia. Os DPSs CC e CA tipo II integrados provém maior segurança para os inversores, enquanto o grau anticorrosivo C5 garante sua durabilidade. A linha residencial trifásica ainda conta com um traçador de curva I-V para monitoramento em tempo real, tornando ágil a detecção de falhas e resolução de problemas.

"Com a adição da linha residencial trifásica ao nosso portifólio, a Sungrow está pronta para atender as demandas do mercado. Como um dos maiores expoentes na descarbonização global, através da nossa grande equipe de P& e vasta experiência no segmento, continuaremos a trazer soluções pioneiras e inovadoras", comenta Ada Li, chefe responsável pela Sungrow na América Latina.

Desde 2019 a companhia lidera o mercado brasileiro, com mais de 60.000 unidades instaladas no país. "Nossa presença de mais de quatro anos no mercado brasileiro nos ajuda a estar em sintonia com as necessidades de nossos clientes. Contamos com um time localizado em nosso escritório em São Paulo e em nossos galpões em Santa Catarina, o que possibilita um suporte rápido e eficiente a nossos clientes", complementa Li.

Sobre a Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") é uma fabricante de inversores classificada como "100% bancável" pela pesquisa BloombergNEF e conta com mais de 154 GW em equipamentos instalados ao redor do mundo até 2020. Fundada em 1997 pelo professor universitário Cao Renxian, a Sungrow é líder na pesquisa e desenvolvimento de inversores solares, contando com o maior time de P& da indústria e um vasto portifólio que oferece soluções em inversores FV e armazenamento de energia para projetos residenciais, comerciais e industriais e de larga escala, bem como soluções para plantas FV flutuantes. Com uma forte presença ao longo dos últimos 24 anos no segmento fotovoltaico, os produtos Sungrow estão presentes em projetos em mais 150 países. Saiba mais sobre a Sungrow através do site www.sungrowpower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535482/Sungrow_Photo.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

FONTE Sungrow Power Supply Co., Ltd.