SUNMI lança primeiro dispositivo financeiro POS por impressão digital

XANGAI, 8 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A SUNMI, uma empresa dedicada à indústria de hardware inteligente da IoT (Internet das Coisas), lançou uma ampla gama de novos produtos em todo o mundo no dia 6 de janeiro. Encabeçando as novidades está o POS financeiro portátil SUNMI P2, que auxilia os processos de transações automatizadas em diferentes unidades de varejo.

A inovação do POS tem sido um tema em alta no setor do varejo à medida que os comerciantes estão buscando por soluções que possam dinamizar as operações automatizadas do varejo e fazer uma transformação digital. A nova gama é projetada especificamente para o mercado global.

O POS financeiro portátil SUNMI P2 está amplamente certificado em diversos sistemas financeiros. É compatível com pagamentos omnicanal via cartão com tarja magnética, cartão IC, NFC ou código QR.

Eric Zhou, vice-presidente de produtos de IoT da SUNMI, declarou: "Os pagamentos em código QR estão se tornando cada vez mais comuns na Ásia, mas os pagamentos internacionais em cartão continuam sendo a norma. Para tornar o SUNMI P2 ainda mais flexível, incluímos todas as formas de pagamento, inclusive via impressão digital". De acordo com uma pesquisa da Global Market sobre os recursos dos dispositivos POS, os varejistas se preocupam mais com a velocidade de impressão e o custo. "Portanto, aumentamos a velocidade de impressão do SUNMI P2 em 33% a fim de reduzir o tempo de espera e aprimorar a eficiência de transações. Nosso alvo é proporcionar produtos de alta qualidade com preço razoável", acrescentou Eric Zhou.

O P2 também apresente um display HD+ de tela cheia mais fino em um chassis ultrafino e chique, projetado idealmente para o varejo moderno.

Além do P2, a SUNMI também apresentou o SUNMI D2s LITE desktop POS, com uma composição de laranja brilhante e preto elegante, bem como o SUNMI D2s COMBO desktop POS, com uma impressora, gaveta de dinheiro e teclado. A faixa D2s também inclui o SUNMI D2 MINI, voltado para varejistas com alta taxa de compra e tráfego, o que proporciona uma estrutura altamente customizável para acessórios externos, além de um alto-falante que pode transmitir com volume alto. É adequado para locais como cantinas, carrinhos de lanches e praças de alimentação. O D2 MINI também é compatível com diversos métodos de pagamento, incluindo cartão com tarja magnética e código QR. Embora seja uma versão mini, ele pode imprimir recibos por meio de uma impressora embutida.

De acordo com a Global Market, a taxa média de crescimento composto para produtos POS vai atingir 19% em 2023, avaliada em US$ 104 bilhões. Até dezembro de 2019, os produtos e soluções de IoT da SUNMI ganharam espaço em mais de 190 países e regiões, atendendo a mais de 15 milhões de comerciantes.

Sobre a SUNMI

A uma empresa líder global de inovação de hardware comercial para IoT. A SUNMI está dedicada a proporcionar dispositivos IoT inteligentes e soluções de software e hardware integradas a fim de capacitar proprietários de lojas, habilitando suas lojas a crescer e se tornarem empreendimentos IoT em tempo real. Até dezembro de 2019, a SUNMI App Store se tornou a maior App store comercial do mundo, com mais de 10.000 apps comerciais abrangendo mais de 100 setores subdivididos. Ela é amplamente utilizada em cenários comerciais como entrega de alimentos, checkout, cadeia de suprimentos, fornecimento de refeições, varejo, controle e pagamento de impostos.

