Swissx Labs pede testes de veneno antiviral de Naja contra Covid-19

O super reforço de imunidade de grau militar sem efeitos colaterais está disponível agora; O teste começou com o Coronavírus, incluindo entre os jogadores da NBA; projetado por virologistas de topo de veneno de cobra

GSTAAD, Suíça, April 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- O CEO da Swissx Labs AG, Alki David, convocou agências governamentais e organizações de saúde ao redor do mundo para estudar Swissx Naja Venom , um antiviral de nível militar, por seu potencial de ajudar na luta contra o COVID-19. O Swissx Naja Venom foi desenvolvido após sete anos de pesquisa no combate vírus e foi criado pelos principais virologistas Dr. Paul Reid dos EUA e Dr. Dorothy Bray do Reino Unido. É uma mistura de peptídeos altamente venenosos que podem combater quase qualquer vírus sem efeitos colaterais. A Swissx Labs em Washington D.C., liderada por Jeffrey Taylor, já está em negociações com a Força-Tarefa de Coronavírus do Vice-Presidente Mike Pence e Alki David está trabalhando com Magic Johnson em testes entre os jogadores da NBA agora. Enquanto os estudos estão em andamento, a Swissx Labs disponibiliza a Naja Venom para o público em swissx.com .



“Na Swissx, damos aos cientistas uma plataforma onde eles podem se destacar. E mais uma vez descobrimos que a terra nos dá tudo o que precisamos para viver”, disse Alki David, CEO da Swissx Labs. “Este animal mortal também nos dá o que precisamos para salvar vidas - é lindo. É ‘Para o Bem de Todos’”.

Fórmulas de controle de dor da Swissx que usam os mesmos peptídeos foram previamente registradas na FDA através do Diretório Nacional de Código de Drogas e foram distribuídas ao público. O Swissx Naja Venom acaba de ser registrado e estudos concluíram que ele reduz a contagem de carga viral da sífilis e HIV. Reid e Bray acreditam que há evidências de que o Naja Venom será uma ferramenta eficaz para aumentar a imunidade contra vírus como COVID-19.

O Swissx Naja Venom pode ser administrado nasalmente e a Dra. Reid diz que os pacientes podem sentir seus efeitos entre 36 a 72 horas. Em muitos casos, um paciente não apresenta nenhum traço de vírus após um curso de 10-14 dias do Naja Venom, de acordo com testes anteriores com outros vírus. Casos extremos, sob os cuidados de um profissional médico, devem usar o Naja Venom administrado por seringa.

O veneno é da espécie Colubar naja, também conhecida como Cobra indiana - animais com a tarefa divina de defender os locais mais sagrados da Ásia. É coletado em explorações agrícolas sem causar danos a nenhum animal. O Swissx Naja Venom tem uma vida útil de dez anos, tornando-o muito valioso para futuros surtos de vírus ainda desconhecidos. A Swissx também oferece produtos de veneno analgésico infundidos com cânhamo, criados a partir das cepas exclusivas de cânhamo CBD da Swissx cultivadas na Suíça.

A Swissx está oferecendo o Naja Venom em um pacote com a fórmula Swissx Golden Bullet de óleo anti-inflamatório de cannabis. A Swissx Golden Bullet contém um espectro completo de canabinóides, incluindo CBD, CBG e CBN. O uso do CBD como anti-inflamatório é amplamente aceito.

O Dr. Paul Reid trabalha no desenvolvimento de medicamentos há anos e tem 5 patentes, com muitas mais pendentes sob o seu nome. Ele obteve aprovação para novas drogas dos governos dos EUA, Canadá, UE, Rússia, África do Sul e vários países da América do Sul. Ele contribuiu para os esforços de combate ao HIV, Hepatite C, EM, ELA e Câncer. Reid atua como Codiretor da Green Earth Health LTD no Reino Unido, é o COO da Maitland Labs da Flórida Central e Diretor de Ciência da Celtic Biotech LTD na Irlanda. Ele tem Pdh. D. em Neurobioquímica pela Imperial College, Reino Unido e um diploma em Microbiologia pela Trinity College, Irlanda.

A Dr. Dorothy Bray, também é Codiretora da Green Earth Health LTD, além de ser Diretora de Ciência da Immugen Pharma LLC, que está focada no desenvolvimento de canabinóides para uso contra o HIV. Ela atuou como diretora da Glaxo Smith Kline, Immunoclin LTD e Cannabis Science Inc. Ela tem PhD da University of London 's School of Pharmacy. Bray tem 8 patentes e publica extensivamente em revistas médicas, como o Journal of Alzheimer 's Disease, World Journal of AIDS e Malaria Journal.

O Swissx Naja Venom está sendo lançado sob os termos usuais de produtos de bem-estar natural, claramente rotulado que atualmente não pode afirmar ser uma cura para nada e não tem aprovação da FDA para uso contra COVID-19 neste momento.

A Swissx foi fundada em 2016 por Alki David em Gstaad, Suíça, e seus produtos de CBD ajudaram milhões de pessoas com sintomas relacionados à ansiedade, depressão, PTSD, EM e efeitos colaterais relacionados ao tratamento do câncer. Os produtos CBD têm apenas vestígios de THC, por isso não há efeito psicoativo - e sim um "alto” relaxamento e bem-estar físico. Os produtos da Swissx foram elogiados por Tommy Chong, Scott Disick, Jonathan Rhys Meyers, Donatella Versace e Snoop Dogg.

Alki David vem inovando e lutando contra o status quo em tecnologia e entretenimento há décadas. Sua empresa FilmOn deu início à era do corte de TV a cabos e streaming de TV, e a Swissx teve o primeiro produto de CBD a se tornar popular. David é um defensor da legalização ampliada da medicina vegetal em todo o mundo. Recentemente, ele financiou um incentivo para uma emenda constitucional na nação de St. Kitts e Nevis, para que os agricultores pobres possam reconstruir o setor agrícola por meio do cultivo do cânhamo medicinal.

Os produtos Swissx Naja Venom e CBD estão disponíveis em Swissx.com

Para perguntas do governo, entre em contato com Jeffrey Taylor na Swissx em Washington D.C.: jeffrey.taylor@usgri.com

Para mais informação, contacte: press@swissx.com