Symphony Health faz parceria com a Datavant para uma visão mais profunda da jornada do paciente pela indústria

Clientes de ciências da vida terão mais flexibilidade para criar ativos e estratégias de dados sob medida e adequados para apoiar o desenvolvimento e a entrega de medicamentos que melhoram a vida

RALEIGH, N.C., March 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PRA Health Sciences (NASDAQ: PRAH) anunciou hoje uma parceria da Symphony Health com a Datavant para estender a amplitude dos dados disponíveis para integração e que permite que as empresas de ciências da vida obtenham uma visão mais profunda e holística da jornada do paciente no mercado comercial.



O mecanismo proprietário de identificação Synoma® da Symphony Health permite a integração de conjuntos de dados complementares de todo o ecossistema de saúde por meio de um token exclusivo. Ao trabalhar em estreita colaboração com a Datavant, a Symphony Health oferece aos seus clientes a flexibilidade de conectar dados integrados via Synoma às centenas de conjuntos de dados exclusivos disponíveis através da Datavant.

Com a melhor identificação e integração da classe com o mecanismo de Synoma proprietário da Symphony Health, os clientes poderão conectar, expandir e analisar todos os tipos de dados relevantes – registros eletrônicos de saúde, declarações médicas e farmacêuticas, conjuntos de dados laboratoriais de diagnóstico, dados demográficos e informações de dispositivos portáteis e sensores coletados durante os ensaios clínicos. Aproveitando esses conjuntos de dados integrados, os clientes podem então construir ativos de dados personalizados e adequados à finalidade, personalizar estratégias de dados e desenvolver insights exclusivos para as empresas com o apoio de especialistas em dados da PRA e da Symphony.

“Os dados úteis são encontrados em muitos lugares, e essa parceria ajudará nossos clientes a reunir uma quantidade ainda maior de conjuntos de dados para beneficiar as empresas e pacientes atendidos por elas”, disse Doug Fulling, Presidente da Symphony Health. “Estamos empenhados em criar uma visão abrangente da jornada do paciente usando a maior quantidade de dados não identificados disponíveis – tudo para melhorar o desenvolvimento e a entrega de terapias que mudam a vida”.

“As soluções de dados, funções analíticas e tecnologia da Symphony estão no centro das funções analíticas comerciais”, disse Travis May, cofundador e diretor executivo da Datavant. “Há muitos anos a PRA e a Symphony têm ajudado com sucesso seus clientes a navegar por um sistema de saúde em mudança. E agora, com a disponibilização do poder do ecossistema de dados abertos, os clientes da Symphony terão acesso muito maior aos dados e poderão criar estratégias de dados personalizadas para resolver a próxima geração de problemas de saúde”.

SOBRE A PRA HEALTH SCIENCES

A PRA (NASDAQ: PRAH) é uma das principais organizações mundiais de pesquisa sob contrato por receita, que fornece serviços terceirizados de desenvolvimento clínico e de soluções de dados para as indústrias de biotecnologia e farmacêutica. A plataforma global de desenvolvimento clínico da PRA inclui mais de 75 escritórios em toda a América do Norte, Europa, Ásia, América Latina, África do Sul, Austrália e Oriente Médio e mais de 17.500 funcionários em todo o mundo. Desde 2000, a PRA já participou de aproximadamente 4.000 testes clínicos em todo o mundo. Além disso, a PRA participou de testes principais ou de apoio que levaram a US Food and Drug Administration ou órgãos regulamentadores internacionais a aprovarem mais de 95 medicamentos.

SOBRE A SYMPHONY HEALTH

Uma subsidiária integral da PRA Health Sciences, a Symphony Health é uma fornecedora líder de dados, análises e soluções tecnológicas de alto valor para fabricantes biofarmacêuticos, provedores e pagadores de cuidados de saúde. A empresa ajuda os clientes a entender a incidência, prevalência, progressão, tratamento e influências da doença ao longo das jornadas do paciente e do prescritor, conectando e integrando um amplo conjunto de dados primários e secundários e fornecendo pesquisa especializada em saúde, análise e consultoria. Os dados derivados da Symphony Health melhoram as decisões de gerenciamento de saúde e ajudam os clientes a impulsionar o aumento da receita, fornecendo insights críticos sobre como se adaptar efetivamente ao ecossistema de saúde em mudança. Para mais informação sobre a Symphony Health, visite www.symphonyhealth.prahs.com .

SOBRE A DATAVANT

A missão da Datavant é conectar os dados de saúde de todo o mundo para aprimorar os resultados dos pacientes. A Datavant trabalha com proprietários e usuários de dados para garantir que os dados possam ser conectados a funções analíticas e aplicativos de última geração, protegendo a privacidade do paciente. A sede da Datavant está localizada em San Francisco. Para mais informação sobre a Datavant, visite www.datavant.com .

