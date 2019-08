Synchronoss Conduz a Transformação Digital da Telkom Indonesia

Telkom Indonesia fará uma parceria com a Synchronoss Digital Experience Platform para apoiar a inovação dose novos serviços para consumidores e empresas digitais

BRIDGEWATER, N.J., Aug. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder e inovadora global de produtos de nuvem, mensagens, digitais e IoT, anunciou hoje que a Telkom Indonesia (IDX: TLKM), maior provedora de serviços de telecomunicações da Indonésia por assinantes, fará uma parceria com Synchronoss for Digital Experience Platform (DXP) para simplificar os processos de negócios e melhorar as interações com clientes e a jornada do cliente em todos os canais de comunicação.



Synchronoss DXP permite aos operadores, prestadores de serviços e outras empresas criar uma experiência interativa e unificada com o cliente em aplicativos móveis, call centers, interações ponto-de-venda na loja e online. A Telkom Indonesia pode usar a plataforma em todas as suas unidades de negócios, incluindo serviços de consumo e empresariais, para melhorar a sua agilidade operacional e apoiar a expansão dos serviços digitais que incorporam novas ofertas de mídia, conteúdo e e-commerce.

A Telkom Indonesia se beneficiará da plataforma DXP devido à sua escalabilidade, flexibilidade e funcionalidade interna, bem como:

Integração fácil com o gerenciamento de relacionamento com o cliente de legado e sistemas de back-end complexos,

Painel drag-and-drop intuitivo fácil de usar que permite que a equipe sem experiência de desenvolvedor ou de codificação possa facilmente criar, configurar e lançar as jornadas completas do cliente digital através de múltiplos canais de engajamento,

Capacidade de desenvolvimento, conexão e integração rápida de novos serviços digitais com custo e interrupções mínimas,

Mapeamento detalhado de dados e capacidade analítica que agrega e analisa os dados dos clientes para criar oportunidades de vendas cruzadas através de ofertas personalizadas e

Capacidade de personalizar o atendimento ao cliente em tempo real, com base nas preferências individuais.

Glenn Lurie, Presidente e CEO da Synchronoss, disse que as operadoras de telecomunicações em todo o mundo enfrentam uma concorrência constante dos prestadores de serviços rivais e OTTS, e que a Indonésia não é exceção.

“O desafio para os operadores em todos os lugares é em primeiro lugar, poder transformar seus modelos de serviço com novas funcionalidades e serviços digitais; e segundo, assumir um papel mais inteligente quando se trata de envolvimento do cliente. Eles precisam reformular radicalmente suas operações de legado e serem mais inteligentes e responsivos aos clientes. Com isso, eles podem agregar valor extra, aumentar a retenção de assinantes e revelar novas oportunidades de receita”, disse ele.

Lurie acrescentou: “Este novo relacionamento com a Telkom Indonesia é mais um passo importante passo da nossa estratégia para a criação de oportunidades importantes de receita importante e crescimento para a Synchronoss nos mercados internacionais dinâmicos fora da América do Norte. Queremos trabalhar com a Telkom Indonesia para ajudá-los a perceber o potencial das suas capacidades digitais”.

Para saber mais sobre a Synchronoss Digital Experience Platform (DXP) e as suas capacidades, visite: https://synchronoss.com/products/digital/dxp/ .

Sobre a Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transforma a maneira como as empresas criam novas receitas, reduzem os custos e encantam seus assinantes com a nuvem, mensagens, produtos e plataformas IoT que apoiam centenas de milhões de assinantes em todo o mundo digital. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras da Synchronoss, parcerias confiáveis e pessoas talentosas mudam a forma como os clientes TMT ampliam seus negócios. Para mais informação, acesse www.synchronoss.com .

