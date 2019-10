Synchronoss e Parceiro WeAre8 Usam Mensagens Habilitadas por RCS para Transformar Relacionamento com Marca de Consumo

Nova colaboração preparada para interromper a indústria de publicidade e marketing, oferecendo um canal de mensagens impecável para que as marcas criem interações ricas e personalizadas que recompensem os consumidores por seu tempo e atenção

BRIDGEWATER, N.J. e NEW YORK, Oct. 31, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens, produtos digitais e IoT, eWeAre8, uma plataforma que fornece infraestrutura para marcas e indivíduos construírem relacionamentos em escala, anunciaram hoje uma nova parceria que está pronta para interromper radicalmente a publicidade tradicional de marca. Juntas, elas estão criando um canal revolucionário para que as marcas criem e entreguem campanhas de marketing móvel personalizadas que impulsionem os resultados e a interação com o consumidor através do patrocínio direto dos consumidores. A colaboração fornecerá um caminho altamente escalável, oferecendo benefícios maciços aos consumidores e operadores de marcas.WeAre8, que fornece um programa transparente para que as vozes dos consumidores sejam ouvidas e uma maneira simples de ganhar dinheiro e ter um impacto social positivo diariamente, usará a plataforma avançada de mensagens baseada em Rich Communications Services (RCS) da Synchronoss para oferecer para as marcas este canal para desenvolvimento de relacionamentos diretos com consumidores individuais com seus dispositivos móveis. Através de mensagens personalizadas e imersivas habilitadas para RCS, os consumidores terão a oportunidade de serem patrocinados diretamente pelas marcas e alavancar suas vozes de uma forma que lhes permitam ser compensados pelo consumo, compartilhamento ou criação de conteúdo de marca de alta qualidade.“O que estamos fazendo aqui com WeAre8 é perturbar radicalmente a forma como a indústria de publicidade e marketing interage com os consumidores”, disse Mary Clark, Diretora de Marketing e Diretora de Produtos, Synchronoss. “As marcas entendem que os consumidores estão cada vez mais sintonizando a publicidade tradicional e interruptiva e que as interações digitais móveis se tornaram a forma preferida de interação e comunicação da grande maioria. O canal que estamos construindo baseado em mensagens habilitadas para RCS fornecerá um método completamente novo que as marcas precisam para alcançar diretamente quem é mais importante - seus clientes”.Clark acrescentou que este novo canal de consumo também oferece benefícios para os operadores de rede móvel que estão ansiosos para capitalizar as mensagens avançadas.“Os operadores de redes móveis desempenharão um papel fundamental na reunião de consumidores, conteúdos e marcas globais através de mensagens avançadas. Utilizando o poder do mecanismo de dados opt-in WeAre8, este novo canal de publicidade não só revolucionará a forma como os assinantes e marcas globais interagem, mas também fornecerá aos operadores novas oportunidades de receita significativas, a capacidade de manter o controle do ecossistema de mensagens e relações mais profundas com os assinantes”, disse Clark.A Advanced Messaging Platform (Plataforma de Mensagem Avançada) da Synchronoss baseada em RCS transforma as mensagens SMS tradicionais em uma experiência rica e interativa, e funciona com diversos sistemas operacionais e dispositivos. Ao contrário das mensagens de texto tradicionais, por exemplo, que restringem o tamanho e os tipos de anexos, as mensagens alimentadas por RCS dão aos assinantes e marcas a capacidade de adicionar facilmente recursos multimídia avançados às suas mensagens de texto, incluindo fotos de alta resolução, gravações de áudio, vídeos e GIFs e compartilhar mensagens personalizadas.A plataforma WeAre8 foi criada para introduzir um futuro onde as marcas abastecem e financiam a vida dos seus consumidores, ao mesmo tempo que causam um impacto social significativo, transferindo os ganhos do marketing global para as pessoas reais que dão poder às marcas.“Nossa parceria com a Synchronoss utiliza a tecnologia RCS de uma forma que vai muito além da conexão com os amigos para colocar o indivíduo no centro do ecossistema de publicidade e marketing”, disse Sue Fennessy, Fundadora e CEO da WeAre8.“Hoje, bilhões de dólares de publicidade vão diretamente para as redes sociais e empresas de tecnologia para anúncios que são veiculados a pessoas sem recompensa. Os consumidores são obrigados a ver a publicidade que interrompe o seu entretenimento. Nossas tecnologias unificadas transferirão os ganhos dos gastos de marketing global para as pessoas reais que dão poder às marcas, reconhecendo-as e pagando-as pelo seu tempo. Através do poder das mensagens RCS, milhões de pessoas terão o poder de ganhar dinheiro sendo pagas pelo seu tempo e pela interação com as marcas que amam e apoiam, optando por relacionamentos individuais de patrocínio da marca por meio de telefones celulares, dando-lhes a capacidade de ganhar dinheiro para ajudar a subsidiar a vida e a conta de telefone celular”, disse Fennessy.Para saber mais sobre a Synchronoss Advanced Messaging Platform, visite Synchronoss website. Para saber mais sobre como a WeAre8 capacita marcas e consumidores, visite o site da WeAre8.Sobre a Synchronoss Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transforma a maneira como as empresas criam novas receitas, reduzem os custos e encantam seus assinantes com a nuvem, mensagens, produtos IoT que apoiam centenas de milhões de assinantes em todo o mundo digital. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras da Synchronoss, parcerias confiáveis e pessoas talentosas mudam a forma como os clientes de Tecnologia-Mídia-Telecomunicações ampliam seus negócios. Para mais informação, acesse www.synchronoss.comSobre a WeAre8 A plataforma WeAre8, alimentada por um poderoso mecanismo de dados/IA, fornece infraestrutura para marcas e indivíduos construírem relacionamentos em escala. Com a WeAre8, as marcas usam micro segmentação para identificar e patrocinar pessoas que coletivamente se tornam seu canal de mídia mais poderoso. Indivíduos que aceitam patrocínios são compensados por compartilhar ou criar conteúdo de marca de alta qualidade. Para saber mais sobre a WeAre8 para marcas, visite o nosso site de marcas.Contato para a Imprensa:América do Norte Diane Rose, CCgroup M: +1 202-350-2469 E: synchronoss@ccgrouppr.comInternacional Anais Merlin, CCgroup T: +44 (0)203 824 9219 E: synchronoss@ccgrouppr.comContatos de Mídia da WeAre8:Tali Sandel M: +1 310-497-7546 E: press@weare8.com