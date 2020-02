Synchronoss integra sua solução de nuvem pessoal na plataforma Assurant Pocket Geek

A solução de proteção de dispositivos e conteúdo oferece recursos avançados baseados em nuvem aos assinantes, ao mesmo tempo em que gera novas oportunidades de receita global para operadores móveis

BRIDGEWATER, N.J., Feb. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens, produtos digitais e IoT, anunciou hoje que a solução de nuvem pessoal da Synchronoss foi totalmente integrada com Pocket Geek pela Assurant para fornecer uma solução de proteção de conteúdo e dispositivo aprimorada para uma operadora norte-americana líder.



A Assurant, Inc., líder de mercado em soluções de proteção de dispositivos móveis e gerenciamento de riscos, escolheu a Plataforma de Nuvem Pessoal da Synchronoss para agregar valor incremental às suas ofertas de proteção de dispositivos móveis, melhorar a experiência do cliente e criar novas oportunidades de receita para seus clientes.

“Ao agrupar a solução de nuvem pessoal da Synchronoss com a nossa plataforma Pocket Geek, poderemos oferecer aos clientes uma maneira significativa de se envolverem com seu conteúdo, ao mesmo tempo em que protegemos seus preciosos dados pessoais em uma ampla gama de dispositivos e sistemas operacionais”, disse Manny Becerra, Presidente da Global Connected Living, Assurant. “Estamos entusiasmados em fornecer aos nossos clientes e seus clientes a proteção móvel e a solução de nuvem pessoal mais abrangente e rica em recursos do setor, em um momento em que a proteção e o gerenciamento de conteúdo digital do consumidor são tão críticos”.

A integração agora concluída significa que os clientes da Assurant poderão fazer backup conveniente de todos os dados pessoais dos seus dispositivos através do aplicativo de proteção de dispositivo Pocket Geek da Assurant. Os clientes poderão proteger e restaurar seu conteúdo em caso de danos ou perda do dispositivo, bem como acessar recursos novos e valiosos, como destaques, flashback, marcação e pesquisa, edição de fotos e recursos de impressão de fotos agrupados no seu programa de proteção e acessados através do aplicativo companheiro Pocket Geek Cloud.

“Vemos enorme valor em trabalhar com a Assurant para fornecer aos operadores globais novas opções para planos e pacotes simplificados de proteção de dispositivos e conteúdo, e queremos concluir implantações planejadas adicionais, incluindo uma mais tarde em 2020 com uma operadora móvel líder do Reino Unido”, disse Glenn Lurie, Presidente e CEO da Synchronoss. “Nosso objetivo é habilitar operadores em todo o mundo com a capacidade de proteger todo o relacionamento com o cliente, abrangendo dispositivos e conteúdo, ao mesmo tempo em que geramos novos fluxos de receita incrementais, dando aos consumidores paz de espírito e fornecendo a capacidade de acessar e se envolver facilmente com seu conteúdo na nuvem”.

