Synchronoss renova contrato com a Verizon

A extensão de cinco anos proporciona à Synchronoss a capacidade de continuar a fornecer à Verizon sua Plataforma de Nuvem Pessoal

BRIDGEWATER, N.J., Aug. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens, plataformas digitais e IoT, anunciou hoje a renovação do seu contrato para fornecer à Verizon sua Plataforma de nuvem pessoal White-Label. Por meio deste contrato, a Verizon fornecerá armazenamento em nuvem seguro e fácil de usar para os clientes e protegera com segurança seus valiosos conteúdos digitais pessoais, incluindo fotos, vídeos e mensagens.



“Estamos entusiasmados em poder ampliar ainda mais nosso relacionamento de longa data com a Verizon para ajudar a fornecer um serviço de nuvem pessoal bem-sucedido e muito desejado aos seus clientes durante muitos anos”, disse Glenn Lurie, Presidente e CEO da Synchronoss. “Os dispositivos de hoje são um repositório essencial para grande parte do nosso conteúdo digital, desde fotos e vídeos de família a contatos, documentos, mensagens de texto e muito mais.”

Ronan Dunne, Vice-Presidente Executivo e CEO do Verizon Consumer Group, acrescentou: “Nossos assinantes têm um alto nível de confiança na nossa capacidade de proteger sua privacidade e informações e, ao mesmo tempo, fornecer acesso aos dados pessoais quando e onde quiserem. Nossa parceria com a Synchronoss nos ajuda a continuar atendendo essas necessidades através da Verizon Cloud rica em recursos que faz backup e sincroniza conteúdo entre vários dispositivos.”

A Plataforma Synchronoss Personal Cloud oferece a capacidade de definir automaticamente o backup de conteúdo com base nas preferências pessoais de um assinante, bem como marcar e pesquisar conteúdo para acesso rápido e fácil, visualizar fotos em formato flashback ou história, e compartilhar e imprimir álbuns personalizáveis para serem visualizados com amigos e familiares. O novo contrato também dará à Verizon a capacidade de ampliar sua oferta de nuvem pessoal para outras áreas da vida diária dos assinantes, incluindo backup e proteção de outros tipos de dados e outros dispositivos.

Sobre a Synchronoss Technologies, Inc.

A Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transforma a maneira como as empresas criam novas receitas, reduzem os custos e encantam seus assinantes com a nuvem, mensagens, produtos e plataformas IoT que apoiam centenas de milhões de assinantes em todo o mundo digital. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras da Synchronoss, parcerias confiáveis e pessoas talentosas mudam a forma como os clientes TMT ampliam seus negócios. Para mais informação, acesse www.synchronoss.com .

