Synchronoss Technologies Anuncia Resultados do Terceiro Trimestre de 2019; Conquista Novo Cliente de Nuvem de Nível 1 baseado nos EUA; e publica Atualização sobre o relacionamento com a Sequential Technology International

BRIDGEWATER, N.J., Nov. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies Inc. (NASDAQ: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens, produtos digitais e IoT, publicou hoje os resultados financeiros do terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2019.Glenn Lurie, presidente e diretor executivo, disse: "Até agora, 2019 tem sido um ano extremamente ativo para a Synchronoss e nossas plataformas estão funcionando bem com novos clientes, novos parceiros e receita em cada um. Anunciamos parcerias com empresas líderes no setor de TMT, como Amazon, AT&T, BT, Microsoft, Rackspace e outras que adotam soluções Synchronoss para acelerar o crescimento da receita, reduzir custos e acelerar transformações digitais. Muitas dessas parcerias são modelos de partilha de receitas baseados no sucesso que se espera que gerem receitas significativas e materiais para a empresa em 2020 e além”.Lurie acrescentou: "Estamos muito animados em anunciar o nosso terceiro novo negócio de nuvem do ano, desta vez com uma grande operadora de Nível 1 sediada nos EUA. Este novo cliente, juntamente com nossos novos negócios em nuvem anunciados anteriormente, demonstra que a nuvem de marca branca Synchronoss está no ponto ideal que as operadoras precisam enquanto se preparam para o lançamento generalizado do celular 5G e continuam a buscar novas fontes de receita e rentabilidade”.David Clark, Diretor Financeiro, afirmou: "Com a Sequential Technology International (STI) avaliando alternativas estratégicas, com base neste processo, decidimos adotar uma abordagem mais conservadora para nossa relação financeira. Como resultado, no terceiro trimestre, lançamos um abatimento fiscal de US $ 26 milhões de contas a receber relacionadas a STI que agora são consideradas incobráveis. Essa relação de receita com a STI se enquadra nas novas normas contábeis de lease, portanto, a redução é contabilizada como um ajuste cumulativo à receita reconhecida em 2018 e 2019 e, como tal, reduz a receita GAAP do terceiro trimestre de US $ 78,2 milhões para US $ 52,2 milhões. No futuro, a receita trimestral da STI será lançada com base no valor do dinheiro que coletamos em pagamento por nossos serviços, atualmente estimado em US $ 2,5- US $ 3,0 milhões por trimestre. Acreditamos que isso permitirá que a gestão da Synchronoss e nossos investidores se concentrem no futuro da empresa; em particular, a execução e entrega das transações que anunciamos este ano. Antes do ajuste de receita do período anterior do STI, operacionalmente estávamos tendendo para a nossa receita original e orientação EBITDA para o ano”.Destaques Financeiros do Terceiro Trimestre:Excluindo a baixa de receita de STI não recorrente, a receita para o trimestre teria sido de US $ 78,2 milhões. A redução de US $ 26,0 milhões não caixa do saldo de contas a receber da STI, que é contabilizado como um ajuste cumulativo à receita anterior de acordo com as novas normas contábeis de arrendamento, resultou em receita GAAP totalizando US $ 52,2 milhões.A perda líquida GAAP para o trimestre, que inclui a redução de US $ 26 milhões de STI, foi de US $ 69,4 milhões, ou US $ 1,70 por ação, em comparação com US $ 54,5 milhões ou US $ 1,38 por ação no terceiro trimestre do ano anterior. Excluindo a redução de STI, a perda líquida não-GAAP atribuível à Synchronoss foi de US $ 25,3 milhões ou 62 centavos por ação, em comparação com US $ 33,5 milhões no trimestre do ano anterior ou 84 centavos por ação.A Synchronoss entregou US $ 5,8 milhões de EBITDA ajustado, em comparação com US $ 9,4 milhões no terceiro trimestre de 2018. Three Months Ended September 30,$000s20192018% ChangeRevenues$52,210 $83,286 (37.3)%Non-GAAP Revenue Excluding STI Write-Down78,210 83,286 (6.0)%Net Loss(69,432)(54,529)(27.3)%Non-GAAP Net Loss From Cont. Ops. Attributable to Synchronoss(25,361)(33,457)24.2%Adjusted EBITDA5,799 9,360 (38.0)% Nine Months Ended September 30, $000s20192018% Change Revenues$218,161 $243,737 (10.5)%Non-GAAP Revenue Excluding STI Write-Down 244,161 243,737 0.2% Net Loss(122,049)(141,839) 14.0 %Non-GAAP Net Loss From Cont. Ops. Attributable to Synchronoss (51,276) (75,005) 31.6% Adjusted EBITDA21,098 (1,413) NM Atualização do Novo NegócioNovos acordos de clientes e parcerias que a empresa concluiu desde o último anúncio de ganhos incluem:O novo grande cliente de nuvem Tier 1 com sede nos EUA anunciado hoje, que deverá lançar o serviço de nuvem de marca branca Synchronoss em 2020.Uma parceria com a Accruent, o principal fornecedor mundial de soluções de gestão de recursos físicos, para combinar a experiência da Synchronoss em funções analíticas de construção inteligente com o sistema de monitoramento de ativos da Accruent. A colaboração fornecerá insights e eficiências valiosas para as empresas, em todas as instalações e expandirá muito a eficácia das soluções empresariais de IoT.Uma carta de intenções com a CityFM para combinar sua experiência em engenharia de gestão de instalações com a experiência da Synchronoss em análise de software para criar uma oferta de gestão de instalações IoT de ponta a ponta escalável que se espera trazer maiores eficiências.Indosat Ooredoo, provedor de serviços de comunicações líder da Indonésia, escolheu a Synchronoss Digital Experience Platform (DXP) para entregar uma experiência de usuário unificada e interconectada para clientes em todos os seus canais de engajamento. A plataforma Synchronoss também apoiará o projeto "futuro ecossistema da economia digital” da Indosat Ooredoo, uma iniciativa nacional para incentivar a colaboração e desenvolver novas ideias, produtos e casos de uso envolvendo tecnologia IoT para ajudar a impulsionar o crescimento econômico.A British American Tobacco (BAT) está lançando um piloto multinacional da Synchronoss Digital Experience Platform em 25 dos seus 2.000 locais de varejo na Europa. A solução DXP irá proporcionar à BAT a capacidade de conceber, implementar, gerir e otimizar rapidamente as viagens dos clientes, proporcionando ao mesmo tempo uma experiência unificada em todas as lojas. Esta é a primeira implantação DXP da Synchronoss fora da sua base de clientes TMT tradicional e espera-se que forneça um poderoso caso de prova para varejistas de lojas tradicionais.As primeiras implantações ao vivo usando o Synchronoss DXP com a Amazon estão em andamento com operadoras em Cingapura e México. Essas operadoras estão em processo de integração com a Amazon e devem começar a oferecer serviços da Amazon no quarto trimestre. Três outras implantações da Amazon estão em andamento e prevemos uma série de implantações maiores em 2020 e além.A Rackspace assinou um acordo de três anos para implantar a solução Synchronoss Smart Building em cinco de suas instalações na América do Norte, incluindo “The Castle”, sede global da Rackspace de 1,2 milhões de pés quadrados em San Antonio, Texas.Além disso, a Rackspace licenciou a plataforma de Análise Financeira da empresa para gerenciar custos e fornecer visibilidade, e proporcionar economias verificando e validando a precisão das suas maiores e mais complexas despesas e faturas de terceiros.Nas tabelas das demonstrações financeiras incluídas neste comunicado de imprensa foi fornecida uma reconciliação dos resultados GAAP com os resultados não GAAP. Uma explicação destas medidas está incluída abaixo do título “Medidas financeiras não GAAP”.Detalhes da Chamada de ConferênciaA Synchronoss realizará uma chamada de conferência na segunda-feira, 4 de novembro de 2019, às 17h (ET) para discutir os resultados financeiros da empresa. Para acessar a esta chamada, disque 1-201-493-6784. Além disso, um web cast ao vivo da chamada de conferência estará disponível na página Relações com Investidores no site da empresa em www.synchronoss.com.Após a chamada de conferência, uma repetição estará disponível por um tempo limitado em 1-412-317-6671. O código de reprodução é 13695428. Além disso, um web cast arquivado da chamada de conferência estará disponível na página Relações com Investidores no site da empresa em www.synchronoss.com.Medidas Financeiras Não GAAPA Synchronoss forneceu nesta versão informações financeiras selecionadas que não foram preparadas de acordo com os GAAP. Estas informações incluem receitas históricas não GAAP, lucro bruto, lucro (perda) operacional, lucro (perda) líquido, taxa de imposto efetiva, lucro (perda) por ação e fluxos de caixa das atividades operacionais. A Synchronoss utiliza internamente essas medidas financeiras não-GAAP na análise dos seus resultados financeiros e acredita que elas sejam úteis para os investidores, como um complemento às medidas GAAP, na avaliação do desempenho operacional contínuo da Synchronoss. A Synchronoss acredita que o uso dessas medidas financeiras não-GAAP forneça uma ferramenta adicional para os investidores usarem na avaliação dos resultados operacionais contínuos e tendências, e na comparação dos seus resultados financeiros com outras empresas do setor da Synchronoss, muitas das quais apresentam medidas financeiras não-GAAP semelhantes aos investidores. Como observado, os resultados financeiros não GAAP discutidos acima adicionam de volta a despesa de remuneração baseada em ações de valor justo, custos relacionados à aquisição que incluem custos de integração, despesas de reestruturação e cessação de uso de arrendamento, despesas de remuneração diferida relacionadas a ganhos e amortização de intangíveis associados a aquisições, bem como certos ajustes não recorrentes.As medidas financeiras não GAAP não devem ser consideradas isoladamente ou como substitutas das informações financeiras preparadas em conformidade com os GAAP. Os investidores devem rever a conciliação destas medidas não GAAP com as suas medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis, tal como acima descrito. Conforme mencionado anteriormente, a reconciliação dos resultados GAAP com os resultados não GAAP foi incluída nas demonstrações financeiras neste comunicado de imprensa.Sobre a Synchronoss Technologies, Inc.A Synchronoss transforma a maneira como as empresas criam novas receitas, reduzem os custos e encantam seus assinantes com a nuvem, mensagens, produtos IoT que apoiam centenas de milhões de assinantes em todo o mundo digital. As novas tecnologias seguras, escaláveis e inovadoras da Synchronoss, parcerias confiáveis e pessoas talentosas mudam a forma como os clientes TMT ampliam seus negócios. Para mais informação, visite www.synchronoss.com.Declarações de PrevisãoEste comunicado de imprensa inclui declarações sobre a Synchronoss e suas expectativas futuras, planos e perspectivas que constituem “declarações prospectivas” na acepção da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Para este fim, quaisquer declarações aqui contidas que não sejam declarações de fato histórico podem ser consideradas declarações prospectivas. Sem limitar o acima exposto, as palavras “pode", "deve", "espera", "planeja", "antecipa", "poderia", "pretende", "acredita", "potencial" ou "continua” ou outras expressões semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas. A Synchronoss baseou essas declarações prospectivas em grande parte nas suas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros e tendências financeiras que acredita que possam afetar seus negócios, condição financeira e resultados das operações. Estas declarações prospectivas falam apenas a partir da data deste comunicado de imprensa e estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e premissas, incluindo, sem limitação, riscos relacionados à capacidade da Empresa sustentar ou aumentar a receita de seus clientes maiores e gerar receita de novos clientes, as expectativas da Empresa em relação a despesas e receitas, a suficiência dos recursos de caixa da Empresa e sua capacidade de satisfazer ou refinanciar suas obrigações de dívida existentes, as estratégias de crescimento da Empresa, as tendências e desafios previstos nos negócios e no mercado em que a Companhia opera, as expectativas da Empresa em relação aos requisitos regulatórios federais, estaduais e estrangeiros, os processos pendentes contra a Empresa descritos em seus registros SEC mais recentes e outros riscos e fatores descritos nas seções “Fatores de Risco” e "Discussão e Análise da Condição Financeira e Resultados de Operações da Administração" do Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, que está arquivado na SEC e disponível no site da SEC em www.sec.gov. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva, como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros.Contato:Investidores: Joe Crivelli, Vice-Presidente de Relações com Investidores 908-566-3131investor@synchronoss.comMídia: CCgroup EUA: Diane Rose, +1 727-238-7567 ou Internacional: Anais Merlin, +44 20 3824 9219 synchronoss@ccgrouppr.comSYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS(Unaudited) (In thousands) September 30, 2019 December 31, 2018ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $19,193 $103,771 Restricted cash 21 6,089 Marketable securities, current 897 28,230 Accounts receivable, net of allowances for bad debt of $3,318 and $4,599 at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively 73,574 102,798 Prepaid expenses 17,096 45,058 Other current assets 4,934 8,508 Total current assets 115,715 294,454 Restricted cash Marketable securities, non-current — 6,658 Property and equipment, net 35,631 67,937 Operating lease right-of-use assets 55,308 — Goodwill 220,367 224,899 Intangible assets, net 81,172 98,706 Other assets 7,769 8,982 Equity method investment — 1,619 Total assets $515,962 $703,255 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY Current liabilities: Accounts payable $15,496 $13,576 Accrued expenses 54,219 59,545 Deferred revenues, current 53,789 57,101 Short-term convertible debt, net of debt issuance costs — 113,542 Mandatorily redeemable financial instrument — — Total current liabilities 123,504 243,764 Lease financing obligation — 9,494 Operating lease liabilities, non-current 62,863 — Long-term convertible debt, net of debt issuance costs — — Deferred tax liabilities 1,270 1,347 Deferred revenues, non-current 34,018 59,841 Other non-current liabilities 4,624 10,797 Redeemable noncontrolling interest 12,500 12,500 Commitments and contingencies Series A Convertible Participating Perpetual Preferred Stock, $0.0001 par value; 10,000 shares authorized; 210 shares issued and outstanding at September 30, 2019 192,596 176,603 Stockholders’ equity: Common stock, $0.0001 par value; 100,000 shares authorized, 51,608 and 49,836 shares issued; 44,446 and 42,674 outstanding at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively 5 5 Treasury stock, at cost (7,162 and 7,162 shares at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively) (82,087) (82,087)Additional paid-in capital 528,734 534,673 Accumulated other comprehensive loss (33,880) (30,383)Accumulated deficit (328,185) (233,299)Total stockholders’ equity 84,587 188,909 Total liabilities and stockholders’ equity $515,962 $703,255 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS(Unaudited)(In thousands, except per share data) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2019 2018 2019 2018 Net revenues$52,210 $83,286 $218,161 $243,737 Costs and expenses: Cost of revenues35,602 43,714 107,958 127,788 Research and development18,575 18,684 57,282 59,789 Selling, general and administrative30,536 27,320 82,862 99,368 Restructuring charges(39) 4,539 738 8,425 Depreciation and amortization18,508 23,658 58,920 70,330 Total costs and expenses103,182 117,915 307,760 365,700 Loss from continuing operations(50,972) (34,629) (89,599) (121,963)Interest income228 203 716 7,518 Interest expense(203) (1,370) (1,251) (3,935)Gain on extinguishment of debt5 — 822 — Other (expense) income, net(422) (13,439) 17 (9,180)Equity method investment (loss) income— 283 (1,619) 71 Loss from continuing operations, before taxes(51,364) (48,952) (90,914) (127,489)(Provision) benefit for income taxes(9,849) 2,308 (6,614) 1,604 Net loss(61,213) (46,644) (97,528) (125,885)Net loss attributable to redeemable noncontrolling interests(25) (422) (931) 2,122 Preferred stock dividend(8,194) (7,463) (23,590) (18,076)Net loss attributable to Synchronoss$(69,432) $(54,529) $(122,049) $(141,839) Earnings per share: Basic$(1.70) $(1.38) $(3.01) $(3.51)Diluted$(1.70) $(1.38) $(3.01) $(3.51)Weighted-average common shares outstanding: Basic40,910 39,612 40,564 40,405 Diluted40,910 39,612 40,564 40,405 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (In thousands) (Unaudited) Nine Months Ended September 30, 2019 2018Operating activities: Net loss$(97,528) $(125,885)Adjustments to reconcile Net Loss to net cash used in operating activities: Depreciation and amortization58,921 70,330 Change in fair value of financial instruments— (3,849)Amortization of debt issuance costs272 1,060 (Gain) loss on extinguishment of debt(822) — Accrued PIK interest*— (7,037)Allowance for loan losses*— 18,225 (Earnings) loss from equity method investments*1,619 (71)Loss (Gain) on disposals15 277 Amortization of bond premium(34) 75 Deferred income taxes(25) (1,648) Stock-based compensation17,033 22,040 Cumulative adjustment to STI receivable26,044 — ROU Asset Impairment6,268 — Changes in operating assets and liabilities: Accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts3,180 28,789 Prepaid expenses and other current assets34,052 (12,844)Other assets1,966 947 Accounts payable2,615 8,195 Accrued expenses(9,418) (24,539)Other liabilities(3,736) (3,886) Deferred revenues(28,583) (30,841)Net cash provided by (used for) operating activities11,839 (60,662)Investing activities: Purchases of property and equipment(7,077) (8,565)Purchases of capitalized software(9,289) (11,012)Purchases of marketable securities available for sale(47,703) (15,784)Maturity of marketable securities available for sale81,794 3,050 Business acquired, net of cash— (9,734)Net cash used for investing activities17,725 (42,045)Financing activities: Extinguishment of outstanding Convertible Senior Notes(112,993) — Proceeds from issuance of preferred stock— 86,220 Preferred dividend payment(7,075) — Payments for finance leases(925) (1,018)Net cash (used for) provided by financing activities(120,993) 85,202 Effect of exchange rate changes on cash783 (1,805)Net decrease in cash, restricted cash and cash equivalents(90,646) (19,310)Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period109,860 246,125 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period$19,214 $226,815 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.RECONCILIATION OF GAAP TO NON-GAAP FINANCIAL MEASURES(In thousands, except per share data)(Unaudited) Three Months Ended Sep 30, Nine Months Ended Sep 30, 2019 2018 2019 2018Non-GAAP financial measures and reconciliation: GAAP Revenue $52,210 $83,286 $218,161 $243,737 Less: Cost of revenues 35,602 43,714 107,958 127,788 Gross Profit 16,608 39,572 110,203 115,949 Add / (Less): Stock-based compensation expense 803 1,035 2,147 3,447 Restructuring and cease-use lease expense 141 — 405 — Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 26,044 Adjusted Gross Profit $43,596 $40,607 $138,799 $119,396 Adjusted Gross Margin 83.5% 48.8% 63.6% 49.0% GAAP loss from continuing operations (50,972) (34,629) (89,599) (121,963)Add / (Less): Stock-based compensation expense 6,000 7,216 17,028 22,038 Acquisition costs — 38 (230) 149 Restructuring and cease-use lease expense 6,215 4,539 7,429 8,425 Amortization expense 5,808 8,472 19,072 25,122 Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 — 26,044 — One-Time Expenses due to Restatement, etc. 4 3,638 1,506 19,608 Non-GAAP loss from continuing operations $(6,901) $(10,726) $(18,750) $(46,621) GAAP Net loss attributable to Synchronoss $(69,432) $(54,529) $(122,049) $(141,839)Add / (Less): Stock-based compensation expense 6,000 7,216 17,028 22,038 Acquisition costs — 38 (230) 149 Restructuring and cease-use lease expense 6,215 4,539 7,429 8,425 Amortization expense 5,808 8,472 19,072 25,122 Non-GAAP Expenses attributable to Non-Controlling Interest — (523) (76) (1,269)One-Time Expenses due to Restatement, etc. 4 3,638 1,506 19,608 Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 — 26,044 — Income Tax Effect at Statutory Tax Rates — (2,308) — (7,239)Non-GAAP Net loss from continuing operations attributable to Synchronoss $(25,361) $(33,457) $(51,276) $(75,005) Diluted Non-GAAP Net loss from continuing operations per share $(0.62) $(0.84) $(1.26) $(1.86) Weighted shares outstanding - Basic 40,910 39,612 40,564 40,405 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.RECONCILIATION OF GAAP TO NON-GAAP FINANCIAL MEASURES(In thousands, except per share data)(Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended Sep 30, 2018 Dec 31, 2018 Mar 31, 2019 Jun 30, 2019 Sep 30, 2019 Sep 30, 2019 Sep 30, 2018 Net (loss) income attributable to Synchronoss $(54,529) $(101,909) $(27,587) $(25,030) $(69,432) $(122,049) $(141,839)Add / (Less): Restructuring and cease-use lease expense 4,539 3,950 740 474 6,215 7,429 8,425 Net change in contingent consideration obligation — — — — — — — Depreciation and amortization 23,658 47,324 20,143 20,269 18,508 58,920 70,330 Interest income (203) (252) (189) (299) ( 228) (716) (7,518)Interest Expense 1,370 976 585 463 203 1,251 3,935 Gain on Extinguishment of debt — (1,760) (387) (430) ( 5) (822) — Other Income (expense), net 13,439 65,737 (463) 24 422 (17) 9,180 Equity method investment income (loss), net (283) 28,671 1,243 376 — 1,619 (71)Benefit for income taxes (2,308) (16,290) (1,391) (1,844) 9,849 6,614 (1,604)Net (loss) income attributable to noncontrolling interests 422 (6,715) 313 593 25 931 (2,122)Preferred dividend 7,463 7,517 7,537 7,859 8,194 23,590 18,076 Stock-based compensation expense 7,216 5,566 5,554 5,474 6,000 17,028 22,038 Acquisition costs 38 109 (188) (42) — (230) 149 Integration — — — — — — — Cumulative adjustment to STI receivable — — — — 26,044 26,044 — One-Time Expenses due to Restatement, etc. 3,638 800 720 782 4 1,506 19,608 Net income from discontinued operations, net of taxes — (18,288) — — — — — Reclassification of expenses 4,900 — — — — — — Adjusted EBITDA (non-GAAP) $9,360 $15,436 $6,630 $8,669 $5,799 $21,098 $(1,413) Three Months Ended Sep 30, Nine Months Ended Sep 30, 2019 2018 2019 2018Net Cash (used in) provided by operating activities $(6,725) $10,719 $11,839 $(60,662)Add / (Less): Capitalized software (3,330) (2,811) (9,289) (11,012)Property and equipment (2,137) (4,745) (7,077) (8,565)Free Cashflow $(12,192) $3,163 $(4,527) $(80,239)Add: One-Time Expenses due to Restatement, etc. 4 3,638 1,506 19,608 Adjusted Free Cashflow $(12,188) $6,801 $(3,021) $(60,631)