Taconic Biosciences Apoia a Pesquisa de Coronavírus

RENSSELAER, NY, March 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo animal de descoberta de medicamentos, anuncia o apoio aos esforços globais de pesquisa de COVID-19 através de um novo Coronavirus Toolkit com modelos e serviços relevantes.



Modelos de camundongo têm sido amplamente utilizados em pesquisas do vírus SARS-CoV, intimamente relacionado com o novo vírus SARS-CoV-2 que causa o COVID-19. A Taconic oferece muitos modelos e serviços animais para apoiar a pesquisa de COVID-19 e capacitar a luta global contra esta doença.

Os modelos do Coronavirus Toolkit da Taconic são agrupados por aplicação: Modelos da doença COVID-19, desenvolvimento e produção de anticorpos e pesquisa e desenvolvimento de vacinas.

O toolkit inclui vários modelos proprietários, sendo um exemplo um camundongo knockout Ace2 para a Taconic através da nossa parceria com a inventora Lexicon Pharmaceuticals. Camundongos knockout Ace2 são usados para estudar a síndrome de dificuldade respiratória aguda (SDRA), uma complicação do COVID-19. A Taconic e a Lexicon fizeram uma parceria para dimensionar a produção desta cepa com distribuição subsidiada para pesquisadores em todo o mundo. Um segundo exemplo inclui camundongos HLA (antígeno de leucócitos humanos) geneticamente humanizados, com maior capacidade de modelar a resposta da vacina humana em comparação com camundongos padrão. Finalmente, a Taconic é uma das poucas empresas no mundo com capacidade de produzir camundongos com sistema imunológico humanizados em escala, que transportam células imunológicas humanas em um camundongo.

Além dos modelos, as soluções de administração de colônias da Taconic também oferecem auxílio aos laboratórios confrontados com restrições, reduções de pessoal ou fechamentos temporários. Os serviços de criopreservação são oferecidos a um preço altamente competitivo para garantir a segurança dos modelos geneticamente modificados valiosos para o futuro. Com as mudanças das prioridades da pesquisa, a Taconic também incentiva os pesquisadores a considerar a geração de modelos personalizados como um caminho para avançar com a pesquisa sem exigir amplos recursos humanos internos. A Taconic tem o conjunto de ferramentas de modificação genética mais abrangente e totalmente licenciado da indústria.

“A Taconic orgulha-se de contribuir para a luta global contra a pandemia de coronavírus. Levamos nossa missão de fornecer soluções de modelo animal a sério e estamos comprometidos em capacitar a pesquisa de COVID-19”, compartilhou Nancy J. Sandy, diretora executiva da Taconic Biosciences. "Estamos investindo recursos significativos para disponibilizar esses modelos críticos para permitir estudos imediatos”.

