Taconic Biosciences divulga nome do novo membro do Conselho Consultivo Científico

Dr. Frank Sistare agora parte do Conselho Consultivo Científico da Taconic Biosciences

RENSSELAER, N.Y., Oct. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo de animais para a descoberta de medicamentos, anuncia a adição de Frank Sistare, PhD ao seu Conselho Consultivo Científico (SAB). Dr. Sistare une-se aos membros SAB Andrew Goodman, PhD, David Hill, PhD, e Robert Rosenthal, PhD. O SAB continuará a colaborar com a administração da Taconic no fornecimento de insights científicos e orientação sobre a evolução do portfólio de produtos e serviços da empresa. A extensa carreira e experiência do Dr. Sistare no campo de toxicologia complementa os membros permanentes do conselho. Os membros do SAB fornecem experiência em microbioma, oncologia e espaços de toxicologia, ajudando a impulsionar a inovação da Taconic nestas e em outras áreas de pesquisa.“Os modelos de animais continuam a evoluir como ferramentas fundamentais para aplicações de testes de eficácia e segurança na descoberta de medicamentos. Damos as boas-vindas ao Dr. Sistare e à sua profunda experiência à medida que a Taconic continua a desenvolver soluções mais precisas e relevantes para os resultados clínicos humanos", disse Nancy J. Sandy, diretora executiva da Taconic Biosciences. Dr. Frank Sistare atuou nos últimos 16 anos como diretor executivo, vice-presidente associado e vice-presidente associado científico em avaliação de segurança e recursos animais de laboratório na Merck Research Laboratories. Ele atuou anteriormente durante 15 anos em diversos cargos de liderança e gestão com o componente de pesquisa laboratorial do Centro de Avaliação e Pesquisa de Medicamentos da Food and Drug Administration. Dr. Sistare é um capitão aposentado do Corpo Comissionado do Serviço de Saúde Pública (Public Health Service - PHS). Ele recebeu o Prêmio Merck Presidential Fellowship, e recebeu várias Menções Honrosas da Unidade PHS, bem como Prêmios PHS de Serviço Meritório, Menção Honrosa e Realização, e prêmios CDER e FDA por excelência em pesquisa laboratorial. Ele obteve seu BS em Farmácia pela University of Rhode Island, seu PhD em Farmacologia pela University of Virginia, e recebeu uma bolsa de pós-doutorado PRAT no National Institutes of Health. Ele atuou como Presidente da Seção de Especialidade em Avaliação Regulatória e de Segurança da Society of Toxicology, como Co-Diretor do Consórcio de Testes de Segurança Preditiva (Predictive Safety Testing Consortium - PSTC) do Critical Path Institute, como Co-Presidente do Grupo de Trabalho de Biomarcadores de Nefrotoxicidade PSTC, e atualmente atua como Relator da Conferência Internacional do Grupo de Trabalho de Experts em Carcinogenicidade Harmonização S1, Presidente do Grupo de Trabalho de Carcinogenicidade do Comitê de Desenvolvimento Clínico e Pré-Clínico PhRMA e Presidente da Equipe de Projeto de Qualificação de Biomarcadores de Segurança Clínica de Rim do Consórcio FNIH Biomarker. Para mais informações sobre os produtos e serviços da Taconic, ligue para 1-888-TACONIC (888-822-6642) nos EUA, +45 70 23 04 05 na Europa, ou envie email para info@taconic.com.Sobre a Taconic Biosciences, Inc.A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções / modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imunes à oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.Contato com a Mídia: Kelly Owen Grover Diretora de Comunicações de Marketing (518) 697-3824 kelly.grover@taconic.com