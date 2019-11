Taconic Biosciences Lança Modelo de Camundongo com Doença de Alzheimer

Modelo Comprovado Disponível Exclusivamente na Taconic Biosciences

RENSSELAER, N.Y., Nov. 05, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo animal de descoberta de medicamentos, expande seu robusto portfólio de neuro degeneração com o lançamento de um novo modelo de doença de Alzheimer, o modelo de camundongo ARTE10. Disponível exclusivamente na Taconic, o ARTE10 é um modelo de camundongo transgênico que expressa genes APP e PS1 humanos mutantes. Esta combinação manifesta-se no início precoce de placas amiloides, com déficits cognitivos a jusante comumente associados à doença de Alzheimer. As placas formadas no modelo ARTE10 são particularmente adequadas para imagens PET, tornando o ARTE10 valioso para pesquisa translacional.A Taconic oferece este e outros modelos de doença de Alzheimer sob uma licença de uso simples sem uma taxa de licença, tornando-o facilmente disponível para uso comercial, incluindo pesquisa contratual. Muitos outros modelos de Alzheimer estão disponíveis em termos restritivos apenas para uso acadêmico ou exigem grandes taxas de licença para uso comercial. O modelo ARTE10 já está disponível em quantidades de estudo típicas.“O camundongo ARTE10 é um modelo único. Desenvolve placas amiloides já com 3 meses de idade, o que pode acelerar muito a linha do tempo de descoberta de drogas. Em muitos outros modelos de camundongos com Alzheimer, as placas não se desenvolvem até 9-12 meses de idade, o que pode prolongar o início de estudos críticos”, disse o Dr. Michael Seiler, vice-presidente de produtos comerciais da Taconic. “A oferta de tal modelo essencial através de uma licença de uso simples, sem acordo para assinar, sem taxas de licença e sem licenças de propriedade intelectual de terceiros exigidas ressalta o compromisso da Taconic em capacitar os pesquisadores de descoberta de drogas”.A doença de Alzheimer é uma importante área de foco para a pesquisa devido ao seu imenso impacto na sociedade. De acordo com a Associação de Alzheimer, 1 em cada 3 idosos morrem com Alzheimer ou outra forma de demência (www.alz.org).Para mais informações sobre o modelo ARTE10 e o portfólio de neurociências completo da Taconic Biosciences, contate a Taconic pelo telefone 1-888-TACONIC (888-822-6642) nos EUA, +45 70 23 04 05 na Europa, ou envie email para info@taconic.com.Sobre a Taconic Biosciences, Inc.A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções / modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imunes à oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.Contato com a Mídia:Kelly Owen Grover Diretora de Comunicações de Marketing (518) 697-3824 kelly.grover@taconic.com