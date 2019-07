Taconic Biosciences lança primeiro modelo animal NASH para uso imediato

Novo modelo economiza tempo para os pesquisadores durante o estudo da doença devastadora

RENSSELAER, N.Y., July 29, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelo de animais para a descoberta de medicamentos, anuncia o lançamento do primeiro modelo de roedor NASH (esteatohepatite não alcoólica) induzido por dieta disponível comercialmente .

NASH é um subtipo perigoso da doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) que recentemente tem atraído mais atenção da comunidade biomédica devido à sua crescente prevalência na população. O Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais estima que entre 30 e 40 por cento dos adultos nos Estados Unidos têm DHGNA e cerca de 3 a 12 por cento dos adultos nos Estados Unidos têm NASH, que pode levar à insuficiência hepática ou câncer do fígado ( https://www.niddk.nih.gov/health-information/liver-disease/nafld-nash/definition-facts ).

O maior foco se traduziu em um aumento da demanda de um modelo NASH animal. Com alguns modelos induzidos por dieta exigindo até 26 semanas para estarem prontos para estudo, os atrasos são um problema sério para a descoberta de medicamentos. Além disso, a ausência de um produto comercial força os pesquisadores a usarem o seu espaço precioso de viveiro precioso para condicionar os animais durante meses, atrasando outros projetos importantes.

“Antes deste produto, os pesquisadores não tinham acesso aos camundongos NASH pré-condicionados, atrasando pesquisas essenciais. Isto forçou os pesquisadores a planejarem estudos com meses de antecedência e com pouca flexibilidade enquanto novos compostos eram descobertos durante este tempo”, comentou o Dr. Michael Seiler, vice-presidente do portfólio de modelos comerciais da Taconic. “A ajuda para que os pesquisadores economizem meses nas pesquisas é um grande exemplo de como a Taconic está trabalhando constantemente para oferecer aos nossos clientes as melhores soluções de modelos animais”.

A Taconic tem um forte histórico de fornecimento de modelos animais para ajudar na pesquisa de síndrome metabólica, inclusive o primeiro modelo de obesidade induzida por dieta e a mais abrangente plataforma de soluções microbioma da indústria.

Para mais informação sobre o modelo NASH e o portfólio comercial completo da Taconic Biosciences, contate a empresa pelo telefone 1-888-TACONIC (888-822-6642) nos EUA, +45 70 23 04 05 na Europa, ou envie email para info@taconic.com.

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções / modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imunes à oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.

Contato com a Mídia:

Kelly Owen Grover

Diretora Sênior de Comunicações de Marketing

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com