Taconic Biosciences Lança Solução de Importação TruIMPORT™

Modelos de roedores originários da China podem ser importados para praticamente qualquer viveiro acadêmico sem quarentena

RENSSELAER, NY, May 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelos animais para descoberta de medicamentos, anuncia um aprimoramento significativo para a Taconic-Cyagen Model Generation Alliance, a importação contínua de novos modelos geneticamente modificados originários da China com a TruIMPORT™.

Pesquisadores de instituições sem fins lucrativos têm um papel fundamental na descoberta de medicamentos; no entanto, a terceirização da geração de modelos animais pode ser proibitiva em termos de custos ou ser um desafio logístico. Os obstáculos ao acesso de recursos de modelos animais podem impedir pesquisas importantes. As soluções potenciais para este problema normalmente envolvem uma troca. Dependendo do país de origem, as opções rentáveis podem exigir uma longa quarentena dos animais ou reprodução adicional para garantir que os animais atendam às normas sanitárias exigidas para a entrada na instalação animal da instituição. Essas etapas adicionais podem custar tempo e dinheiro ao pesquisador.

Lançada originalmente em 2018, a Taconic-Cyagen Model Generation Alliance (Aliança), para pesquisadores acadêmicos e sem fins lucrativos, aproveita os talentos de duas empresas líderes do setor para criar uma solução exclusivamente adaptada para instituições de pesquisa sem fins lucrativos. A Taconic Biosciences tem mais de 65 anos de experiência em modelos de roedores e a Cyagen Biosciences é uma líder chinesa em eficiência de geração de modelos e uma estrutura de custos competitiva. Desde o seu início, a Aliança tornou-se líder reconhecida na prestação de serviços de geração de modelos para acadêmicos e pesquisadores sem fins lucrativos. A TruIMPORT™ é uma evolução importante nesta oferta de serviços. Com ela, os modelos animais da China podem ser importados para instalações de animais dos Estados Unidos e da Europa, atendendo aos requisitos de viveiro existentes. Fornecendo um conjunto de opções, a TruIMPORT™ permite que os clientes acessem a geração eficiente de modelos com várias opções de preços, dependendo do cronograma de entrega, padrão de saúde e tamanho da coorte desejados.

“Nosso principal objetivo é resolver os problemas dos nossos clientes”, disse o Dr. John Couse, vice-presidente de serviços científicos da Taconic. “Embora a Aliança venha fornecendo a geração eficiente de modelos há anos, a preocupação com a importação é uma barreira para muitos clientes. Com a criação de várias opções sob a TruIMPORT™, os clientes agora podem importar modelos de roedores da China sem quarentena, independentemente dos requisitos do seu viveiro.”

O portfólio TruIMPORT™ consiste em três opções de importação: RapidRELAY™, RapidCHECK™ e RapidEXPANSION™. Os clientes podem comparar as especificações dos produtos aqui para optar pela combinação certa de cronograma, padrões de saúde e produtos que atendam suas necessidades.

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções/modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imuno-oncologia, e serviços integrados de criação de modelos e gestão de colônias, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia, e tem capacidade de entrega de modelos animais em quase qualquer lugar no mundo.

A Cyagen Biosciences é provedora líder de serviços abrangentes de modelos de roedores geneticamente modificados. A Cyagen utiliza um processo altamente eficiente, incluindo sua tecnologia proprietária de IA, para projetar e entregar novos modelos geneticamente modificados com precisão e preços competitivos. A Cyagen Transgenic Animal Center (CTAC) na China é uma instalação de barreira livre de patógenos específicos (SPF) de última geração, credenciada pela AAALAC e garantida pela OLAW. A Cyagen tem locais adicionais nos Estados Unidos, Japão e China. Desde a sua fundação em 2005 a Cyagen já forneceu mais de 78.400 modelos animais a pesquisadores em todo o mundo e foi citada em mais de 4.700 publicações.

