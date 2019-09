Taconic Biosciences participa da Segunda Missão de Referência de Pesquisa de Roedores da Estação Espacial Internacional

Estudos resultantes fornecerão dados de referência essenciais para Impulsionar avanços na saúde humana

RENSSELAER, N.Y., Sept. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelos de roedores geneticamente modificados, anuncia sua participação na Segunda Missão de referência de Pesquisa de Roedores da Estação Espacial Internacional. A Taconic tem uma história com a NASA que remonta a 1985. Enquanto os programas anteriores da NASA eram colaborações com organizações acadêmicas e/ou comerciais para estudar uma função biológica particular para o avanço da sua própria pesquisa, as missões RRR são agnósticas. Este projeto representa uma colaboração direta entre o International Space Station (ISS) National Lab, National Aeronautics and Space Administration (NASA), Bioserve Space Technologies, com o apoio da Leidos Corporation e da Taconic. Esses modelos de pesquisa não estão vinculados a um estudo específico, mas sim fornecem dados críticos de referência para pesquisadores além do programa espacial, expandindo seu impacto. A ISS e a Taconic solicitaram solicitações de propostas (RFPs) em março de 2019 buscando cientistas que gostariam de acessar os espécimes desta missão. Em 27 de julho o foguete SpaceX Falcon lançou a nave espacial Dragon com 40 camundongos Taconic C57BL/6NTac para a ISS na Segunda Missão de Referência de Pesquisa de Roedores (Rodent Research Reference RRR-2). A missão de julho é uma expansão de uma missão (RRR-1) anterior que avaliou os efeitos gerais da microgravidade na saúde dos camundongos em duas idades discretas. A RRR-1 utilizou a cepa de camundongos geneticamente consanguíneos, BALB/cAnNTac. Os pesquisadores agora podem comparar os resultados das duas cepas para obter insights sobre quais fornecem os melhores dados de tradução, aumentando a capacidade de prever o sucesso clínico de terapias futuras. A nave espacial Dragon e os camundongos retornaram à Terra em 29 de agosto. Após transportados com segurança para o laboratório, espécimes dos camundongos serão coletadas e distribuídas aos pesquisadores participantes. “A missão da Taconic é fornecer aos pesquisadores as melhores soluções de modelo animal para acelerar os avanços na saúde humana. Nossa parceria com o ISS U.S. National Laboratory apoia isso, fornecendo amplo acesso aos dados essenciais de referência do ambiente de microgravidade”, disse o Dr. John Couse, vice-presidente de serviços científicos da Taconic. “Os cientistas terão uma compreensão melhor das respostas fisiológicas, celulares, e moleculares a esta variável, ajudando a resolver um problema contínuo de identificar os modelos certos da doença para conduzir a descoberta da droga nova”.Para mais informações sobre como as soluções de modelo de animais da Taconic podem avançar suas pesquisas, ligue para 1-888-TACONIC (888-822-6642) nos EUA, +45 70 23 04 05 na Europa, ou envie email para info@taconic.com.Sobre a Taconic Biosciences, Inc. A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções / modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imunes à oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.Contato com a Mídia: Kelly Owen Grover Diretora de Comunicações de Marketing (518) 697-3824 kelly.grover@taconic.com