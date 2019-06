Taconic Biosciences primeira e única fornecedora de animais a oferecer comercialmente colônias de camundongos sem novos patógenos

RENSSELAER, N.Y., June 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Taconic Biosciences, líder global no fornecimento de soluções de modelos de roedores geneticamente modificados, anunciou que todas as colônias comerciais de camundongos e barreiras reprodutivas de camundongos sob contrato não contêm nenhum patógeno recém-descoberto. A Taconic é a primeira e única fornecedora de animais a excluir parvovírus de rim de camundongo nos seus animais em todos os padrões de saúde.

Na edição de outubro de 2019, a publicação Cell, um consórcio australiano-americano, anunciou a descoberta de uma nova categoria de parvovírus roedor chamado parvovírus renal roedor ou MKPV ( https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)31029-8 ) . O relatório informa que este patógeno altamente infeccioso causa nefropatia corpo de inclusão corporal e eventual insuficiência renal e morte de camundongos imunodeficientes.

Por meio de um ensaio de diagnóstico desenvolvido por um parceiro de testes, a Taconic avaliou todos os locais comerciais de camundongos do agente e concluiu com satisfação que nenhuma colônia comercial de camundongos e barreiras reprodutivas de camundongos sob contrato contém MKPV. A Taconic atribui estes resultados a um forte programa de biossegurança que inclui práticas e procedimentos para impedir a entrada ou propagação de contaminantes virais.

“Atribuímos a ausência de parvovírus renal roedor às restritas práticas de bioexclusão da Taconic”, disse o Dr. Jeffrey Lohmiller, DVM, MS, DACLAM, vice-presidente de bem-estar animal e de conformidade da Taconic Biosciences. “A adoção dos mais altos padrões de qualidade da indústria faz parte do legado da Taconic. Damos continuidade a esse forte legado sendo o primeiro fornecedor a abordar este novo patógeno”.

A Taconic avalia rotineiramente seu programa de testes de saúde , ajustando-o de acordo com as descobertas científicas e feedback dos clientes. Pelo fato deste agente ter um impacto clínico substancial nos camundongos imunodeficientes e poder causar nefropatia moderada até mesmo em camundongos imunocompetentes, a Taconic adicionou a MKPV à lista de exclusão para todos os padrões de saúde da Taconic. Os testes regulares terão início a partir de julho de 2019, e os resultados dos testes de MKPV começarão a ser incluídos nos relatórios de saúde de 04 de junho de 2019.

Para mais informações sobre os padrões de saúde líderes do setor da Taconic Biosciences, visite Animal Health (Saúde Animal) ou contate a empresa pelos telefones 1-888-TACONIC (888-822-6642) nos EUA, +45 70 23 04 05 na Europa, ou envie email para info@taconic.com.

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global totalmente licenciada em serviços e modelos geneticamente modificados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções / modelos de pesquisas em murinos, para que os clientes possam adquirir, customizar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir valiosos modelos de pesquisa em todo o mundo. Especializada em modelos de camundongos e de ratos geneticamente projetados, microbioma, modelos de camundongos imunes à oncologia, e serviços de design e criação de modelos integrados, a Taconic opera três laboratórios de serviços e seis instalações de criação nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia e tem capacidades de entrega em nível global para oferecer modelos em quase qualquer lugar no mundo.

Contato com a Mídia:

Kelly Owen Grover

Diretora Sênior de Comunicações de Marketing

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com