Tascent oferece alto desempenho em Teste DHS de Reconhecimento de Face Cooperativo

Novo produto InSight Face da empresa oferece alto nível de precisão, eficiência e satisfação do cliente

LOS GATOS, Calif., Aug. 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Tascent, Inc., líder em biometria intuitiva, divulgou hoje que recebeu notas máximas de desempenho em todas as categorias do 2019 Biometric Technology Rally patrocinado Departamento de Segurança Interna dos EUA. Comparada com um total de 14 produtos principais, solução de reconhecimento facial cooperativo InSight Face da Tascent demonstrou a mais alta precisão, eficiência e satisfação do cliente dentre todos os concorrentes, e foi a única solução a atender todas as metas da DHS para a avaliação.

No seu segundo ano, o DHS Biometric Technology Rally procurou comparar o desempenho de vários dispositivos de captura, algoritmos e modalidades em um caso de uso realista que imita embarques de empresas aéreas ou ambientes de facilitação de viagens de alto rendimento comparáveis. Para cada dispositivo testado, os usuários que representam uma ampla variedade demográfica foram instruídos a caminhar através de uma zona de longa captura de 8 pés, seguir as instruções fornecidas, e fornecer feedback sobre a experiência. As imagens biométricos faciais resultantes foram então comparados com uma galeria de pessoas inscritas e avaliadas quanto ao desempenho previsto.

Os resultados do teste oficial do DHS, que se referem à Tascent pelo nome de código de equipe “Teton”, mostram que o Tascent InSight Face apresentam uma Falha de 0,0% de Taxa Adquirida, uma Taxa de Identificação Real de 99,5%, uma Taxa de Satisfação de 98,1%, e um Rendimento Médio (“Eficiência”) de 2,7 segundos, incluindo o trânsito através da zona de 8 pés. Estes resultados foram incomparáveis com qualquer outros participantes do teste em qualquer categoria. Acesse os resultados em https://mdtf.org/Rally2019/Results2019.

“Estamos muito contentes pelo fato dos resultados do 2019 Biometric Technology Rally confirmarem a nossa opinião de que um sistema biométrico pode oferecer conveniência, precisão, experiência do usuário, e inclusão sem compromisso”, disse Dan Potter, VP de Pesquisa e Desenvolvimento da Tascent. “Com a autenticação biométrica cada vez mais reconhecida como um habilitador essencial de tecnologia, esta abordagem holística ao desempenho biométrico será fundamental para as empresas e para as organizações governamentais”.

InSight Face, o sistema de biométrico de alto rendimento da quinta geração da Tascent, será lançado no final de 2019. Ele combina o design industrial premiado do InSight One da Tascent com uma capacidade de captura de reconhecimento de face que funcional com indivíduos ou grupos pequenos. Ao contrário de uma solução de reconhecimento de face de vigilância ou baseado em CCTV, o InSight Face é um sistema cooperativo que envolve ativamente os usuários para oferecer uma experiência intuitiva e acolhedora.

“A biometria já está transformando as viagens aéreas em escala global, oferecendo novos níveis de eficiência, personalização e conveniência para as empresas aéreas, aeroportos e passageiros”, disse Alastair Partington, Fundador e co-CEO da Tascent. “O nível de desempenho e usabilidade que estamos vendo agora posiciona a autenticação biométrica para transformar não apenas as viagens aéreas, mas cada indústria que valoriza o envolvimento positivo do cliente e experiências simplificadas para o cliente. Estamos muito felizes com esta nova geração de soluções biométricas cooperativas que oferece aos indivíduos mais opções de escolhas de interação com as empresas - opções seguras, convenientes e confiáveis”.

Sobre a Tascent

A Tascent aproveita o poder da biometria para habilitar experiências sem atrito em um mundo conectado. Nós nos concentramos na criação de hardware, software e serviços intuitivos, fornecendo capacidades abrangentes para soluções de identidade personalizadas. Através de parcerias, entregamos a força da identidade confiável para impactar positivamente as viagens, serviços financeiros, emissão de bilhetes e eventos, acesso a local de trabalho, serviços governamentais e trabalhos humanitários.

Embora muitas empresas biométricas possam oferecer produtos complexos e intuitivos, a Tascent torna mais fácil para os nossos parceiros integrar e implantar sistemas de identidade biométrica modal acessíveis porém robustos. Nossos dispositivos e soluções biométricas atendem dezenas de milhões de pessoas a cada ano em alguns dos ambientes mais desafiadores. Nós nos esforçamos para inovar e criar produtos que atendam às necessidades não atendidas de processos de identificação essenciais, porém rotineiros, tornando a vida mais simples e mais fácil.

Com sede em Silicon Valley, CA, a Tascent dá suporte a clientes e parceiros em todo o mundo através dos nossos escritórios em Washington DC, Dubai, Londres e Cingapura.

www.tascent.com

