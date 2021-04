TCL amplia seu patrocínio global à CONMEBOL Copa América 2021

SÃO PAULO, 28 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics (1070.HK ), uma das principais empresas da indústria global de TV e a marca de TV em rápido crescimento na América Latina, anunciou hoje que continuará sendo patrocinadora da CONMEBOL Copa América 2021 como parte de sua atual estratégia de marca de envolvimento com um grande público de fãs de esportes em todo o mundo.

A TCL anunciou também que, para coincidir com o evento, lançará uma nova série de televisores e eletrodomésticos inteligentes para consumidores em toda a América Latina, incluindo a TV TCLMini LED C825 e o ar-condicionado inteligente Ocarina, entre outros.

"Estamos empolgados em fazer parceria com a CONMEBOL Copa América 2021 novamente", disse Kevin Wang, CEO da TCL Industrial Holdings e TCL Electronics. "O futebol é um dos esportes mais amados na América Latina e no resto do mundo. Apesar dos desafios causados pela pandemia, a TCL ampliou a parceria, esperando incentivar e inspirar o público global com o poderoso espírito do futebol."

Durante o ano de 2020, a TCL lançou produtos e serviços inteligentes avançados, aumentou a participação de mercado e a competitividade central e alcançou resultados sólidos mesmo em um mercado desafiador.

O volume de vendas dos televisores de LCD da TCL ficou em 2º lugar no mundo. O volume mundial de vendas anuais dos televisores da TCL atingiu 23,93 milhões de aparelhos.

A TCL entrou pela primeira vez no mercado latino-americano em 2002 e hoje tem escritórios no Brasil, Argentina, Chile e México, assim como fortes parcerias com revendedores locais de eletrônicos de consumo no Equador, América Central e vários países do Caribe. Este ano, a TCL entrou na Colômbia, completando seu layout geral de negócios bem-sucedidos na América Latina. Até o momento, a marca TCL expandiu para todos os principais mercados da região.

De acordo com a OMDIA, em 3 anos consecutivos, a participação de mercado em volume de vendas da marca TCL na América Latina permaneceu entre as 3 primeiras. De acordo com a GfK, em 2020, o valor de venda dos televisores TCL no Brasil aumentou 72% em relação ao ano anterior e, na Argentina, aumentou 113% em relação ao ano anterior. Outros mercados latino-americanos, como Chile, Equador, México e todos os outros países, também tiveram mais de 50% de crescimento em relação ao ano anterior.

Além das ofertas de home theater, a TCL cresceu significativamente nos principais eletrodomésticos como condicionadores de ar, geladeiras e produtos de IoT em mercados selecionados.

A CONMEBOL Copa América 2021 é o principal torneio de futebol de 2021, disputado pelas seleções de dez países da região. A parceria contínua da TCL com a CONMEBOL Copa América é apenas uma das muitas maneiras de se conectar com comunidades esportivas crescentes e cumprir seu compromisso com os consumidores globais.

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. De acordo com a OMDIA, a marca TCL ficou no segundo lugar em participação de mercado de televisores de LCD em todo o mundo em 2020. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão desde TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

